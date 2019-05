Des millions contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale Jean Boulet était à Trois-Rivières, vendredi matin, pour annoncer la distribution de 138,8 millions de dollars d'ici 2023 dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale au Québec.

En Mauricie et au Centre-du-Québec respectivement, des enveloppes de 5,7 et de 3,4 millions de dollars seront versées via le Fonds québécois d’initiatives sociales.

Les sommes seront directement données aux organismes régionaux pour soutenir les mobilisations et les projets locaux.

En Mauricie, c’est le Consortium pour le développement social de la région qui distribuera l’enveloppe.

Selon le ministre Boulet, l’organisme devra produire un plan d’action avec des priorités qui collent aux besoins du milieu .

Il souhaite ensuite que l’appel de projets qui suivra permette l’émergence de projets novateurs en matière, notamment, de sécurité alimentaire, d’habitation, de décrochage, scolaire, ou d’itinérance.

Jean Boulet a choisi Trois-Rivières pour son annonce puisque la Mauricie détient le taux d'assistance sociale le plus élevé au Québec, à 8,4 %.