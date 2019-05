Une éducatrice arrêtée pour abandon d’enfants à Québec

Une éducatrice en milieu familial soupçonnée d'avoir laissé sans surveillance six enfants en bas âge a été arrêtée vendredi matin à Québec. Elle pourrait être accusée d'abandon d'enfants.

C’est une mère venue porter son enfant à la garderie située dans l’arrondissement de Charlesbourg qui s'est aperçue que l’éducatrice était absente. La dame a alors alerté le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

« Les policiers se sont présentés sur place et ils ont constaté la présence de 6 enfants âgés de 2 à 4 ans. La gardienne n’était toujours pas sur place. Quelques instants plus tard, elle est arrivée et les policiers ont procédé à son arrestation pour abandon », raconte Sandra Dion, relationniste pour le SPVQ.

Elle précise qu’un homme de 19 ans se trouvait à l’intérieur de la résidence familiale à l’arrivée des policiers, mais il n’était pas dans la même pièce que les enfants.

L’éducatrice, une femme de 44 ans, a été rencontrée par les enquêteurs de l’unité des délits familiaux et des agressions sexuelles.

Parents contactés

Le SPVQ n’était pas en mesure, vendredi, de dire combien de temps les enfants ont été laissés sans surveillance.

Les agents ont communiqué avec leurs parents afin qu’ils viennent les chercher.

Puisque l’éducatrice est mère de trois enfants et opère une garderie en milieu familial, la Direction de la protection de la jeunesse a également été saisie du dossier.

La femme a été remise en liberté vendredi après-midi. On ignore pour l’instant si elle fera face à des accusations.