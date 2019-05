Halifax retarde l'abattage de 80 000 arbres au parc Point Pleasant

Des réglementations fédérales interdisent les coupes forestières dans cette région entre avril et août, afin de ne pas perturber les nids des oiseaux migrateurs. L’abattage prévu se fera donc en septembre ou en octobre, indique Brendan Elliott, un porte-parole de la Municipalité. Un appel d'offres se terminant le 22 mai avait été lancé.

Renaissance de la forêt acadienne

Les coupes prévues représentent la première phase d’un plan d’abattage sélectif qui se poursuivra en 2020 et 2021 à Point Pleasant. La Ville d’Halifax désire y faire renaître la forêt acadienne traditionnelle que l’on retrouvait à l’origine sur ce territoire.

Pour ce faire, les arbres plus fragiles ou en mauvaise santé doivent disparaître. Ce que nous essayons de faire est de créer une forêt plus forte et en meilleure santé , explique Brendan Elliott. Les arbres restants seront ceux qui auront les meilleures chances de croître.

Agrandir l’image Le parc Point Pleasant a été ravagé par l'ouragan Juan en septembre 2003. Photo : Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse / R. Guscott

En septembre 2003, plus de 70 000 arbres du parc Point Pleasant avaient été détruits par l’ouragan Juan. Selon Environnement et Changement climatique Canada, environ 90 % des arbres adultes du parc avaient été détruits ou sérieusement endommagés en à peine neuf heures.

C’est cette catastrophe qui a mené au développement d’un plan à long terme de reboisement stratégique et de diversification des espèces, afin de rendre la forêt du parc plus résistante et résiliente.

Parmi les arbres désignés pour l’abattage dans cinq sections du parc, sur une dizaine d’hectares, on compte l'érable de Norvège, l'érable sycomore, l'érable argenté, le pin sylvestre, le Douglas vert et l'épicéa commun. Les secteurs ciblés sont situés près du terrain de stationnement, face au port de conteneurs Halterm.

Promenade sous la pluie au parc Point Pleasant. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Grand parc urbain de 75 hectares situé à la pointe sud de la péninsule d’Halifax, à l’embouchure du port, Point Pleasant propose 39 kilomètres de sentiers boisés, de pistes cyclables et d’espaces sans laisse pour les chiens le long de l’océan Atlantique. On y trouve aussi la plage Black Rock et les ruines préservées d'anciennes fortifications. Le parc est très prisé des résidents d'Halifax.

Les coupes à venir seront les plus importantes depuis les années 1990, alors que des milliers d’arbres infestés par le longicorne brun de l'épinette, un insecte nuisible, avaient dû être abattus.