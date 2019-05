Ouverture des bars jusqu’à 3 h : Cédric Tessier prêt à mettre fin au projet pilote « si ça va très, très mal »

Si vraiment ça va très, très mal, rapidement, on peut même arrêter le projet pilote en l’espace de deux séances du conseil municipal , a affirmé Cédric Tessier, lors d’une entrevue en marge de sa présence au congrès de l’Union des municipalités du Québec, dans la Vieille Capitale.

S’il y a une recrudescence de la criminalité et une augmentation du nombre d’interventions policières, ça va démontrer que notre réglementation qui force la fermeture des bars du secteur Hull à 2 h doit être maintenue pour la suite , a-t-il précisé.

Des citoyens remettent notamment en question le processus de consultation choisi par la Ville – à savoir une consultation en ligne – et s'inquiètent d'une possible augmentation des crimes, du bruit et du vandalisme que pourrait engendrer le projet pilote.

Nous, les citoyens, on en a marre de ramasser les pots cassés, de ramasser les vomissures, de se faire voler nos affaires [...] c’est inacceptable , a soutenu Monique Trottier, une opposante qui ignore si cette mobilisation permettra de renverser la vapeur.

Le président du comité exécutif de la Ville de Gatineau et conseiller du district Hull-Wright, Cédric Tessier. Photo : Radio-Canada

Pour moi, l’objectif du projet pilote est vraiment de venir essayer quelque chose pendant neuf mois, étant donné que le contexte a énormément changé depuis les années 1990. Cédric Tessier, conseiller du district Hull-Wright à Gatineau

M. Tessier croit que le projet pilote permettra d'évaluer si l'ouverture des bars jusqu'à 3 h est opportune. Je ne suis pas du tout convaincu que ça va mal aller, mais je ne suis pas non plus convaincu que ça va bien aller , a mentionné le conseiller.

C’est pour ça qu’il faut rester prudents, puis qu’on l’essaie pendant une période de temps déterminée qui n’est pas trop longue. Cédric Tessier, conseiller du district Hull-Wright à Gatineau

Par ailleurs, Cédric Tessier a affirmé sa volonté que les canaux de communication demeurent ouverts pendant toute la durée du projet pilote.

Les élus gatinois devraient entériner la proposition lors de la prochaine séance du conseil municipal, mardi. Dès la nuit du 16 au 17 mai, les bars du secteur Hull pourraient fermer leurs portes à 3 h, et ce, potentiellement jusqu'en février 2020.

Avec les informations de Florence Ngué-No