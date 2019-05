Le flou autour d'un nouveau programme d'aide sociale crée des inquiétudes

Le budget provincial 2019-2020 comprend 50 millions de dollars consacrés à ce nouveau programme. Un montant de 45 millions de dollars a aussi été pris de deux autres programmes, soit le Programme d’assistance de la Saskatchewan (SAP) et l’Allocation de transition à l’emploi ( TEA).

Plusieurs intervenants qui travaillent avec des bénéficiaires de ces actuels programmes d’aide craignent que le gouvernement en vienne à tout simplement fermer ces deux programmes pour conserver que le nouveau.

Le SAP fournit un soutien financier aux personnes qui n’arrivent pas à subvenir à leurs besoins en raison d’un handicap, une maladie, un revenu peu élevé, ou à des personnes sans emploi. Quant au TEA, il assure un soutien financier aux personnes qui bénéficient des services de préparation à l’emploi.

« Les bénéficiaires sont nerveux »

« C’est le flou autour de tout le programme [SIS] qui dérange », lance Nikki Langdon, la directrice régionale de la société Neil Squire, un organisme à but non lucratif qui appuie les personnes vivant avec un handicap.

Elle explique que les bénéficiaires sont inquiets parce qu'ils ne savent pas s'il y aura des modifications aux programmes existants ou quelles seront les conditions d’admissibilité pour le nouveau programme.

« Les gens avec qui je travaille sont nerveux. Toute réforme est cause d’anxiété lorsqu’on dépend de l’aide du gouvernement », ajoute-t-elle.

Le directeur associé de la division saskatchewanaise de l’Association canadienne de santé mentale, David Nelson, exprime aussi des inquiétudes face aux possibles changements. Il craint les effets que cela pourrait avoir sur les personnes âgées qui vivent avec un handicap.

Il explique que dès l'âge de 65 ans, les bénéficiaires de l’allocation pour personnes handicapées doivent alors se tourner vers le programme SAP.

« La question sera de savoir ce qu’il adviendra de ces gens quand le SIS remplacera le SAP », s’interroge-t-il.

La préparation du nouveau programme pas encore finalisée

Le ministère des Services sociaux dit ne pas pouvoir fournir toutes ces informations pour le moment, car « des travaux sont en cours pour finaliser des éléments importants du programme ».

Le ministère explique que le nouveau programme ne changera rien pour les bénéficiaires du SAP et TEA pour le moment. Il n’a pas indiqué cependant si à l’avenir les bénéficiaires des anciens programmes d’assistance seraient transférés ver le nouveau programme.

Le ministère a affirmé que les détails concernant le nouveau programme viendront à une date ultérieure, sans préciser à quel moment.

Ceci est loin de calmer les inquiétudes, d’autant plus qu’un comité consultatif pour le Programme saskatchewanais de revenu garanti pour les personnes handicapées (SAID) a été dissous. Il sera remplacé par un autre avec un mandat plus étendu qui comprendra le nouveau programme SIS.

Dave Nelson, qui était membre du premier comité consultatif, dit craindre que le prochain comité ne représente pas aussi bien les personnes vivant avec un handicap.

Avec les informations de Alicia Bridges de CBC