Embouteillages dans les écocentres montréalais

Les Montréalais qui doivent se rendre dans des écocentres en cette saison de ménage et de rénovations doivent s'armer de patience. La fermeture récente de deux écocentres de la Ville de Montréal et les heures d'ouverture réduites des cinq autres engendrent de longues files d'attente.

Mardi après-midi, la police a dû intervenir sur le chemin de la Côte-des-Neiges parce que la file d’attente pour l’écocentre gênait la circulation.

Radio-Canada a pu constater que l’attente y était de plus d’une heure, et encore plus longue à celui de La Petite-Patrie, rue des Carrières.

Ces embouteillages résultent de la fermeture pour une durée indéterminée des écocentres de Saint-Laurent et de LaSalle parce que le fournisseur Mélimax a été banni de tous les contrats publics québécois.

Cela a entraîné une réduction des heures d’ouverture des cinq écocentres restants (Acadie, Côte-des-Neiges, Rivière-des-Prairies, La Petite-Patrie et Saint-Michel) afin de faciliter la tâche des transporteurs qui doivent vider les conteneurs qui se remplissent plus rapidement. Au lieu d'être ouverts tous les jours de 8 h à 18 h, les écocentres sont ouverts du mardi au samedi, de 10 h à 18 h seulement.

Mardi, parce que ses conteneurs étaient pleins, l’écocentre de Côte-des-Neiges a d’ailleurs fermé ses portes à 15 h au lieu de 18 h.

La directrice générale du Conseil régional de l'environnement de Montréal, Coralie Deny, souligne que les problèmes des écocentres touchent des gens qui font un effort pour l'environnement. Photo : Radio-Canada / René Saint-Louis

La situation inquiète le Conseil régional de l'environnement de Montréal. Sa directrice générale, Coralie Deny, souligne que cela s'ajoute à la crise des matières recyclables qui a résulté de la restriction par la Chine de l’importation des déchets étrangers. De plus, les problèmes vécus aux écocentres touchent des gens qui font un effort pour l’environnement.

« On se retrouve avec une population qui du coup se fait fermer les portes de ces écocentres pour poser le geste qu'on souhaite qu’elle pose », dit Coralie Deny.

Des utilisateurs craignent d’ailleurs que la difficulté d’accès n’incite certaines personnes à déposer leurs résidus de construction, leurs déchets dangereux ou leurs vieux électroménagers de façon sauvage.

La Ville rappelle pourtant aux citoyens qu'ils peuvent une fois par semaine laisser « les gros morceaux » au bord du trottoir après avoir vérifié avec leur arrondissement le jour de la collecte de ces déchets appelés « encombrants ».

D’après un reportage de René Saint-Louis