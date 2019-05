Notre édition week-end

Après les inondations, le désastre écologique

Outre les résidences, des stations-service, manufactures et autres entreprises où sont parfois entreposées des matières dangereuses ou polluantes sont inondées. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Avec la décrue et les rivières qui rentrent dans leur lit, l'eau qui a inondé des milliers de résidences au Québec laisse derrière elle débris et ordures bien visibles. Mais elle transporte également des contaminants et des polluants dont l'impact environnemental est encore peu mesuré.

Par Daniel Blanchette-Pelletier

LIRE LA SUITE »

Du sang dans nos cellulaires

Rujana Sétuza, creuseur de coltan à Numbi. Photo : Radio-Canada / Frédéric Lacelle

Des montagnes belles à couper le souffle. Mais des enfants meurent dans ces collines à force de travailler dans des conditions dignes du Moyen Âge. Bienvenue au pays du coltan, le minerai qu’on retrouve dans nos cellulaires, nos ordinateurs portables, nos consoles de jeux, nos voitures électriques.

Par Sophie Langlois

LIRE LA SUITE »

L’impression 3D pour recréer les organes les plus délicats du corps

Un « poumon » créé grâce à l'impression 3D Photo : Jordan Miller/Rice University

Des chercheurs américains ont fait une avancée majeure dans le monde des organes recréés par impression 3D. Leur nouvelle technique a permis de fabriquer un premier « poumon » et pourrait permettre de produire d'autres organes difficiles à recréer, comme le foie.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

LIRE LA SUITE »

Perdre le Nord : quand l’écoanxiété devient une réalité

Le 22 avril, peu après 19 h, il faisait 15 degrés Celsius sur l’avenue Franklin, l’artère principale de la ville de Yellowknife, capitale des Territoires du Nord-Ouest Photo : Radio-Canada / Chantal Srivastava

Signe des temps, la fin de l'hiver et le début du printemps 2019 ont été beaucoup plus chauds qu'à la normale à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest. Cette hausse des températures est une importante source de préoccupations pour plusieurs résidents.

Par Chantal Srivastava

LIRE LA SUITE »

Second regard tire sa révérence

Alain Crevier est l'animateur de l'émission Second regard. Photo : Radio-Canada

Je voulais vous dire que cette semaine, à l'aube de ses 45 ans, Second regard présentera sa toute dernière émission. Et demain s'annonce tout aussi brillant.

Par Alain Crevier

LIRE LA SUITE »

El Niño, l'enfant terrible du Pacifique, est de plus en plus turbulent

En étudiant des coraux vieux de 400 ans, des chercheurs australiens ont montré qu'El Niño est en train de changer en fréquence et en intensité. Photo : earth.nullschool.net

En étudiant des coraux vieux de quatre siècles, des chercheurs australiens ont montré que certaines variantes du phénomène El Niño ont augmenté en nombre au cours des dernières années, tandis que d'autres ont augmenté en intensité.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

LIRE LA SUITE »

Ecatepec, là où les femmes se font enlever dans la rue et se font tuer

Une manifestation contre le féminicide à Ecatepec, au Mexique, pour la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2019. Les croix disposées sur le sol portent le nom de femmes assassinées. Photo : AFP/Getty Images / Pedro Pardo

Cette ville de 2 millions d'habitants est l'un des endroits les plus violents du Mexique. Vols, kidnappings et féminicides y sont monnaie courante. Les femmes se font enlever dans la rue, et on retrouve leurs cadavres torturés ou brûlés.

Par Michel Labrecque

LIRE LA SUITE »

Spazuk, peintre du feu

Sa technique, Steven Spazuk l'a découverte dans un rêve. Il a rapidement vu le potentiel du « fumage » lors de ses premiers tests. Photo : Radio-Canada / Martin Ouellet-Diotte

Les volutes de fumée qui composent ses oeuvres tracent une dualité entre l'humain et la nature, entre ombre et lumière. Muni d'un procédé unique, Spazuk attise l'intérêt des curieux; à la rencontre de l'homme derrière la flamme.

Par Martin Ouellet-Diotte

LIRE LA SUITE »

L’avez-vous-vu? Un matériau presque vivant et du plastique qui se recycle à l’infini

Des blocs Lego de différentes couleurs. Photo : iStock

Un matériau alimenté par son propre métabolisme artificiel et un plastique recyclable à l'infini ont été créés. Voici quelques nouvelles scientifiques que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Alain Labelle

LIRE LA SUITE »

Bonne lecture et à la semaine prochaine!