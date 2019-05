3900 emplois perdus au Nouveau-Brunswick en avril

Le Nouveau-Brunswick va ainsi contre la tendance générale du pays. L’économie canadienne a effectivement connu sa plus forte augmentation d’emplois en un seul mois depuis 1976, soit l’année où le gouvernement a commencé à recueillir des données comparables.

Environ 106 500 emplois ont été ajoutés au marché canadien en avril, toujours selon Statistique Canada. La majorité d’entre eux sont des emplois à temps plein.

Le taux de chômage le plus élevé se trouve dans les régions de Campbellton et Miramichi, alors que le plus bas se trouve dans les régions de Saint-Jean et St. Stephen.