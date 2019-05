Tout ça pour ça : Loud revient avec un deuxième album à la pop assumée

L’album sera lancé le 24 mai, une semaine exactement avant une série de deux spectacles au Centre Bell, à Montréal.

En entrevue avec la chroniqueuse culturelle de l’émission Le 15-18, Catherine Richer, Loud a expliqué comment il avait dû prendre un moment à lui pour écrire ses nouvelles chansons.

Je n’ai rien fait en tournée ou presque, à part noter des idées, théoriser un peu. Loud

En tournée, il y avait trop d’action pour l’artiste qui a besoin d’être seul pour plancher sur ses textes et sur ses rythmes, composés avec les concepteurs rythmiques (beatmakers) Ruffsound et Ajust. On a dû prendre une période vraiment déterminée où on fait que ça, sans aucun autres spectacle ou distraction.

Un son pop

Sur son précédent album, il y avait une chanson qui faisait bande à part : Toute les femmes savent danser s’éloignait du rap pour verser dans la pop. Le titre a cartonné en France comme au Québec.

Avec Tout ça pour ça, l’intention n’était pas de faire un album pop, mais c’est ce style qui est venu intuitivement au rappeur et à ses deux acolytes.

Il n’y a aucune chanson qui est autant pop que Toutes les femmes — peut-être que c’est discutable. Mais [sur le nouvel album] il y a de la pop dans toutes les autres chansons. Même les trucs dark. C’est plus tight d’une certaine manière.

C’est rendu notre méthode de travailler, de construire les chansons qui mènent vers ça naturellement. Loud

Une collaboration avec Charlotte Cardin

Loud a choisi de collaborer avec l’auteure-compositrice-interprète Charlotte Cardin pour une des chansons du nouvel album, intitulée Sometimes, All the Time.

Je suis fan de Charlotte Cardin, à la base ça part de là , a-t-il expliqué en toute simplicité.

J’ai écrit tout ce qui est ma partie de la chanson : le premier couplet et le refrain. Et elle, elle a pris ça et a écrit la suite. C’est vraiment un duo classique, dans le sens que c’est deux voix, deux histoires qui se répondent.

Charlotte Cardin Photo : ATTRACTION IMAGES

Charlotte Cardin a eu la liberté d’écrire et de composer à sa manière, et Loud est très satisfait du résultat.

Elle a fait même mieux ce que j’imaginais qu’elle ferait. Loud

Tout ça pour ça sera lancé sur toutes les plateformes d’écoute en continu le vendredi 24 mai. L’album sera officiellement lancé le 31 mai au Centre Bell, en supplémentaire le 1er juin.