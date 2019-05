Fernand Richard a bâti sa maison sur la rue Mathias en 2008. C’était un projet de retraite pour cet ancien employé de la Société de transports de l’Outaouais (STO). Sa maison est située à une dizaine de mètres de la rivière Coulonge qui se déverse quelques kilomètres plus loin dans la rivière des Outaouais.

Tous les ans, le niveau de l’eau monte. La rivière menace de sortir de son lit. Parfois elle y arrive, d’autres fois non.

Jamais la rivière ne s’est déchaînée comme cette année. Pas même en 2017. Le terrain de Fernand Richard est sous l’eau, sa maison émerge comme une île.

Fernand Richard espère que la nouvelle crue des eaux ne surpasse pas celle des dernières semaines à Mansfield-et-Pontefract. Photo : Radio-Canada / Antoine Trépanier

C’est le prix à payer, si tu veux résider sur le bord d’un cours d’eau , dit-il. L’eau jusqu’aux mollets, il approche sa digue de sacs de sable. Il est seul au monde. Plusieurs de ses voisins sont partis, laissant derrière eux leur maison.

Tous les matins, deux, trois, quatre, cinq fois par jour je viens voir les affaires, comment ça va. On a tout surélevé les affaires dans la maison, mais la maison est finie. On attend de voir ce que le gouvernement [peut faire pour les résidents] , soutient son voisin, Gabriel Roch. Ce dernier a quitté les lieux, il y a deux semaines. C’est la deuxième flood, je ne sais pas ce qui va arriver , dit-il.

Mon projet de retraite était de bâtir cette belle cabane-là. Fernand Richard, résident de Mansfield-et-Pontefract

La scène sur la rue Mathias reflète ce que ressentent les gens de Mansfield-et-Pontefract durant ces inondations. La solitude et le sentiment d’abandon montent au rythme du niveau de l’eau. La municipalité de 1800 habitants compte plus de 300 sinistrés. C’est sans compter les centaines d’autres dans les villages avoisinants. Située à 120 km à l’ouest de Gatineau, la petite ville tente d’attirer l’attention des autorités comme elle le peut.

Au début, on n’avait rien. On n’avait pas de médias, c’est comme si on n’existait pas. Dans le coin, il n’y a pas grand ouvrage, tout le monde s’en va en ville. On est comme laissé de côté. On est toujours les derniers, disons , témoignent Lawrence Gagnon, qui habite la rue L’Écuyer depuis 1986.

Des dizaines de rues ont été fermées depuis le début de la crue il y a trois semaines et les digues construites avec entrain s’inclinent lentement mais sûrement devant la pression de l’eau.

Présentement, ça fait pitié. C’est beaucoup d’ouvrage. Et puis, tu ne peux pas expliquer ça, c’est de même que ça se passe et tu essayes de tenir le coup. Comme c’est là, je crois que tout ce travail-là, de moi-même, de la parenté, des amis, si l’eau ne monte pas plus haut qu’elle a monté la semaine passée, je devrais être sauvé. Donc, thank god , raconte Fernand Richard.

Les rues Mathias et Neault sont complètement inondées à Mansfield-et-Pontefract. Photo : Radio-Canada / Antoine Trépanier

Or, les mauvaises nouvelles s’additionnent dans le secteur. La Commission de planification et de régularisation de la rivière des Outaouais prévoit une hausse substantielle de la rivière. La fonte des glaces plus au nord et les précipitations créent un cocktail explosif pour les résidents de l’endroit. Comment réagira la rivière Coulonge? Ça reste à voir.

Le maire de Mansfield-et-Pontefract, lui, regarde les prévisions et peine à croire ce qui pourrait survenir si elles s’avèrent exactes. Les sommets historiques atteints il y a plus d’une semaine sur la rivière des Outaouais pourraient être pulvérisés dans les prochains jours. Une vingtaine de centimètres de plus pourraient être enregistrés.