Inondations : Postes Canada garde son bureau en zone inondable à Scott

Alors que le gouvernement du Québec annonçait en grande pompe lundi que l’école primaire L’Accueil, qui est située tout juste à côté du bureau de poste, allait déménager, Postes Canada a opté autrement.

Elle a décidé de rénover le bâtiment situé à un jet de pierre de l’école, sur la route du Président-Kennedy, au centre-ville de Scott.

Postes Canada refuse de dévoiler les coûts de rénovation, mais soutient qu’un « spécialiste en structure a confirmé que le bureau de poste pouvait être restauré ».

« Le processus de rénovation a commencé, mais pour l'instant nous ne connaissons pas la date de réouverture », indique la société d’État.

En attendant, les résidents de la municipalité beauceronne doivent se rendre au sous-sol de l’église Saint-Maxime, où le bureau de Postes Canada a élu domicile pour une période indéterminée.

Les résidents de Scott doivent se rendre dans le sous-sol de l’église Saint-Maxime pour avoir accès aux services de Postes Canada. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

« Un gaspillage de fonds publics »

Le député de Beauce et chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, applaudit la décision du gouvernement Legault de reconstruire l’école primaire L’Accueil.

Mais il croit que la décision de Postes Canada de rénover son bâtiment situé le long de la rivière Chaudière est illogique.

C'est complètement ridicule de dépenser des sommes chaque année. Maxime Bernier, député de Beauce et chef du Parti populaire du Canada

Le député de Beauce et chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier Photo : Radio-Canada

« Chaque année, il y a des inondations en Beauce et on ne devrait pas rénover chaque année un édifice, lance Maxime Bernier. On devrait s'assurer que ce soit dans une zone non inondable et qu'on puisse construire le bureau de poste comme l'école, dans une zone non inondable. »

Le maire veut garder son centre-ville vivant

Pour sa part, le maire de Scott, Clément Marcoux, souligne que l'emplacement du bureau de poste, près de l’hôtel de ville, de la Caisse populaire et de certains commerces, est idéal pour la vitalité du centre-ville.

« C'est sûr qu'on veut garder quand même une vie au centre-ville, explique Clément Marcoux. On veut donner des services quand même au centre-ville au maximum qu'on peut, mais sans mettre personne en péril. »

Le maire de Scott, Clément Marcoux, appuie la décision de Postes Canada de rénover son bureau qui a été lourdement endommagé par les inondations. Photo : Radio-Canada

Le maire ajoute que les dernières inondations ont été historiques. Les niveaux d’eau ont atteint ceux de 1917. Personne dans la municipalité n’avait vécu des inondations d’une telle ampleur.

Quant à moi, on le répare puis on reste là! Parce que de l'eau, oui, il y en a eu cette année, mais avec la hauteur du solage, avant qu'il y ait de l'eau dans le bureau de poste, il y en a plusieurs qui en ont! Clément Marcoux, maire de Scott

Le nettoyage a commencé au bureau de Postes Canada de Scott. Les murs ont été défaits et le plancher arraché.

La société d’État ignore combien de temps dureront les travaux de rénovation.