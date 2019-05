Une vingtaine de scientifiques en herbe à l'Expo-sciences

Les jeunes participants, qui venaient principalement de l'école de l'Estran à Rimouski, se sont intéressés à des sujets aussi variés que l'anxiété, la bioluminescence, l'anorexie et les plantes carnivores.

Ce qui est important, c'est de les éveiller à la science [...] pour les illuminer un petit peu et leur faire découvrir s'ils aiment ça ou pas. Gaël Lafenêtre, coordonnateur de l'Expo-sciences pour Technoscience Est-du-Québec

C'est la première fois cette année que les finales régionales du primaire et du secondaire se tiennent séparément. Gaël Lafenêtre explique que cette décision a été prise entre autres pour faciliter l'organisation de l'événement, mais également pour mettre davantage en lumière les projets des élèves du primaire.

Au lieu que le primaire se fasse un peu effacer par les projets du secondaire qui sont souvent beaucoup plus détaillés, là, [les élèves du] primaire ont leur événement à eux , dit-il.

Une expérience amusante et stressante

Les jeunes participants rencontrés sur place étaient tous très enthousiastes de faire partie de cette finale. Pour beaucoup d'entre eux, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail.

Je suis contente d'être là , dit Alexina d'Astous, ça montre que notre travail a eu lieu et qu'on a bien fait de travailler. On est très chanceuses! , ajoute sa coéquipière, Laura Fournier.

Simon He et Jacob Michaud-Verreault en sont à leur deuxième participation à l'Expo-sciences. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Pour Simon He, qui participe pour la deuxième fois à la finale régionale, l'Expo-sciences comporte plusieurs avantages, même si la préparation demande beaucoup d'efforts.

C'est vraiment très stressant! Mais j'aime ça, c'est amusant, il y a plein d'activités qu'on peut faire et surtout on manque de l'école! Simon He, participant

Emma-Gabrielle Gauvin, qui pour sa part s'est intéressée à l'anxiété, explique qu'elle a appris beaucoup de choses intéressantes. Elle dit aussi avoir appris que cela prend beaucoup de temps pour bien connaître un sujet.

Ça nous a pris trois mois [de recherches], et même maintenant, il y a des questions pour lesquelles on n'a pas encore trouvé de réponses, donc on s'en pose encore! , dit-elle.

Sara-Maide Nadon et Emma-Gabrielle Gauvin ont voulu mieux comprendre l'anxiété. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Les organisateurs de l'Expo-sciences espèrent doubler le nombre de participants l'an prochain.