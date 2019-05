À Vancouver, il est interdit de laver sa voiture dans la rue, rappelle une habitante

Lydia Lee s'inquiète de la pollution des sols due au nettoyage extérieur des automobiles et demande à la Ville de Vancouver de faire un rappel à l'ordre.

Lydia Lee a passé quatre jours, cette semaine, à faire signer des pétitions dans les rues de Vancouver. Elle voudrait que la municipalité produise un prospectus à l'intention de tous les résidents, ce mois-ci, au moment de la distribution des avis d’impôts locaux.

Cette citoyenne en assez de voir les gens laver leur voiture dans la rue ou dans l’entrée pavée de leur garage, ce qui est interdit à Vancouver. La graisse et l’eau chargée de saleté et de détergent s’écoule directement dans les égouts et les cours d’eau.

Le savon et autres produits chimiques vont directement dans les égouts puis dans l’océan, ce qui est très mauvais pour l’environnement , regrette Lydia Lee.

Selon un réglement local, les automobilistes doivent nettoyer leur voiture dans un lave-auto ou sur un terrain perméable, comme une pelouse ou du gravier, pour filtrer les particules contenues dans l’eau.

En quatre jours, Lydia Lee dit avoir recueilli 120 signatures. À moi seule, je ne peux pas en recueillir plus , explique-t-elle.

Jeudi, la résidente de Vancouver affirmait qu’elle n’avait encore reçu aucune réponse de la Ville.

Lydia Lee fait signer sa pétition sur des feuilles de papier. Photo : Radio-Canada / Rafferty Baker

Dans la municipalité voisine de Surrey, le nettoyage des voitures dans la rue est aussi interdit, à moins de récolter l’eau usée et de l’épandre sur une surface perméable.

À Burnaby, où un règlement municipal similaire existe, les résidents sont invités à dénoncer les contrevenants en appellant une ligne téléphonique d’urgence.

Avec les informations de Rafferty Baker.