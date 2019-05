A-417 : la limite de vitesse passera à 110 km/h entre Ottawa et la frontière québécoise

Les automobilistes qui empruntent l'autoroute 417 à Ottawa en direction de la Belle Province et vice-versa pourront légalement rouler à une vitesse de 110 km/h dès la mi-septembre, dans le cadre d'un projet de loi du gouvernement ontarien.

Le projet pilote sera agrémenté de consultations à travers la province afin d’entendre les suggestions des Ontariens à savoir comment moderniser le réseau autoroutier ontarien pour qu’il réponde mieux à leurs besoins , peut-on lire dans un communiqué du ministère des Transports ontarien.

Les résultats du projet pilote et toute la rétroaction reçue au cours des consultations seront évalués dans le processus décisionnel final , a indiqué le ministre ontarien des Transports, Jeff Yurek, ajoutant que la province travaille main dans la main avec les autorités policières.

D'autres tronçons à 110 km/h

La région de la capitale nationale n'est pas la seule à être visée par ce projet pilote des progressistes-conservateurs.

En plus du tronçon Gloucester — Pointe-Fortune de l’A-417, les tronçons de l’A-402 entre London et Sarnia ainsi que celui de la Queen Elizabeth Way de Saint Catharines à Hamilton feront partie du projet pilote du gouvernement provincial.

Un quatrième tronçon, dans le nord de l’Ontario cette fois, est aussi évalué par le ministre des Transports et pourrait prendre part au projet pilote.

La sécurité est la priorité numéro un de notre gouvernement et chaque endroit où le projet pilote aura lieu a été sélectionné en fonction de plusieurs facteurs, notamment sa capacité à accommoder une vitesse plus élevée , a déclaré le ministre Yurek.

Des mesures de sécurité comme une présence accrue de panneaux de signalisation seront mises en place afin d’assurer la sécurité des automobilistes, a indiqué l’élu. Par ailleurs, les pénalités pour les courses de rue demeureront à la vitesse de 150 km/h.