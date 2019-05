Du soutien au Témiscamingue pour les proches des personnes atteintes de maladie mentale

Pour répondre à la demande dans le secteur, l'organisme de Rouyn-Noranda Le Portail étend ses services dans la MRC de Témiscamingue.

Les services psychosociaux prendront la forme de rencontres individuelles à raison de deux fois par mois au Témiscamingue.

Le Portail souhaite également mettre sur pied un groupe d'entraide sur le territoire.

Un des besoins qui est assez flagrant, c'est la compréhension de la maladie mentale. Souvent, il y a un diagnostic qui est posé et c'est un état de choc dans l'entourage. Sinon, il y a aussi beaucoup de travail émotif. Les gens dans l'entourage d'une personne atteinte vivent beaucoup de culpabilité et se demandent ce qu'ils auraient pu faire de plus , explique l'intervenant en santé mentale pour Le Portail, Philippe St-Laurent.

L'organisme offre également un soutien téléphonique pour les gens du Témiscamingue au 819-629-7871.