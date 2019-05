L'Église unie du Canada rétrocède des terres à une Première Nation en Ontario

Je pense que la collectivité sera très fière de récupérer cette propriété parce qu'elle fait partie de ce qu'elle est , souligne la cheffe de la communauté Denise Stonefish.

C’est en 1792 que des missionnaires moraves accompagnés d’une centaine de membres de la Première Nation Lenape/Delaware s’installent à Fairfield. Pendant la guerre de 1812, Fairfield est détruit par des soldats américains. La collectivité est alors forcée de déménager du côté sud de la rivière Thames.

Depuis 74 ans, Fairfield est exploité comme parc et musée historique par l'Église Unie du Canada.

Je le vois comme un moyen pour des gens de finalement pouvoir raconter leur histoire , souligne Cheryl-Ann Stadelbauer-Sampa, de l'Église unie du Canada.



La communauté autochtone tente de reprendre le contrôle de la terre depuis 1960, explique la cheffe Stonefish.

Mais elle reconnaît tout comme l'Église unie qu'il a fallu la Commission de vérité et de réconciliation pour que le transfert ses fruits.

La Commission Vérité et Réconciliation nous a tous amenés à nous considérer comme des signataires de traités et à comprendre à quel point la relation entre les peuples autochtones et les colons était brisée, et à quel point nous avons tous un rôle à jouer dans le soin et l'entretien de cette relation , explique Mme Stadelbauer-Sampa. L'Église Unie est profondément engagée à être honnête avec notre passé colonial.