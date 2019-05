Trois ans de prison pour Charlie Grégoire-Labbé

La juge Vicky Lapierre a rendu sa décision aujourd'hui au palais de justice de Sept-Îles. Elle a tenu compte de la suggestion commune des deux parties.

Les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés en avril 2016. Charlie Grégoire-Labbé avait frappé André Beaulieu qui est mort de ses blessures quelques semaines plus tard.

Lorsque la juge Lapierre avait déclaré Charlie Grégoire-Labbé coupable, à la fin du mois de janvier, elle avait affirmé que les enregistrements vidéo de l'événement étaient incompatibles avec le témoignage de l'accusé.

Elle avait aussi déterminé que Charlie Grégoire-Labbé n'était pas sincère et que son discours était incohérent, invraisemblable et non crédible.

Avec les informations d'Alix-Anne Turcotti.