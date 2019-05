Air Transat : l’envol d’un fleuron québécois

La compagnie Air Transat A.T. inc. sera-t-elle bientôt vendue comme on l'entend depuis quelques semaines dans les nouvelles d'actualité économique? Nos archives conservent des témoignages sur la naissance de ce transporteur aérien québécois.

Oui il y a des moments difficiles comme je le disais tantôt. Mais moi, je vais me souvenir toute ma vie de la journée du premier vol d’Air Transat. François Legault

Un souvenir qui émeut

La phrase citée précédemment est extraite d’une mêlée de presse du 31 mars 2014 que donne le chef de la Coalition avenir (CAQ) Québec François Legault.

Élection provinciale du Québec, 31 mars 2014

Des élections générales vont avoir lieu dans la Belle Province le 7 avril 2014.

Or, dans un sondage Léger publié le 25 mars, la Coalition avenir Québec n’obtient que 15% des intentions de vote des personnes interrogées.

Le parti de François Legault se situe loin derrière le Parti libéral du Québec et le Parti québécois.

C’est donc un chef de parti un peu dépité qu’interrogent les journalistes en mêlée de presse.

Un membre de la presse lui pose une question portant sur l’entrepreneuriat jeunesse.

Le visage de François s’éclaire et prend en exemple sa propre expérience exaltante : le jour du vol inaugural d’Air Transat A.T. inc dont il est un des fondateurs.

À écouter l’extrait, on comprend que celui qui était alors un jeune entrepreneur, et toute l’équipe, ont vécu des sueurs froides et de grandes émotions le 14 novembre 1987.

L'avion est parti pour Acapulco à temps.

Air Transat prend son envol

Quelques mois plus tôt, le 14 avril 1987, Air Transat A.T. inc est fondée comme le raconte le journaliste Claude Desbiens dans un reportage présenté à Montréal ce soir.

Montréal ce soir, 14 avril 1987

Ce sont les propriétaires de Trafic Voyages, une agence grossiste, qui décident de créer leur propre transporteur aérien. C’est une première au Canada.

En 1985, Trafic Voyages avait innové dans le secteur des forfaits vacances en proposant des vols transatlantiques à très bas prix.

Air Transat A.T. inc naît en partie grâce à une émission d’actions achetée par le public de même que par les cadres et les pilotes de la nouvelle compagnie.

Au tout début de son existence, le transporteur aérien opérait avec deux Lockheed L-1011 basés à Montréal et à Toronto. L’entreprise comptait 250 employés.

En 2019, Air Transat A.T. inc. dessert 67 destinations situées dans 25 pays. La société totalise plus de 2500 personnes.