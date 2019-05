L'eau de la rivière des Outaouais remonte

Les conditions météorologiques et la fonte de neige dans le nord pourraient aussi avoir des répercussions et engendrer une hausse des niveaux , selon la Ville.

Les résidents de Hull, Gatineau et de Masson-Angers peuvent donc s'attendre à ce que l'eau remonte en raison des précipitations reçues au cours des dernières heures et attendues au cours des prochains jours.

Dans le secteur d'Aylmer, la hausse pourrait se limiter à 22 cm d'ici dimanche, ce qui correspond à la pointe du 1er mai dernier , affirment les autorités municipales dans un communiqué.

La Ville a d'ailleurs indiqué que les précipitations reçues au cours des dernières heures ont fait augmenter le niveau de la rivière des Outaouais de 8 cm.

On doit rester mobilisés, mais l'appel à la patience devient encore plus important , a mentionné le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, lors d'une conférence de presse.

Par ailleurs, étant donné que les fermetures de rues varient d'heure en heure à Gatineau, les autorités municipales recommandent aux citoyens de s'informer de l'état des routes sur le site Internet de la Ville avant de se déplacer.

La Ville a indiqué que le centre d'aide aux sinistrés situé au centre communautaire Jean-René-Monette (89, rue Jean-René-Monette) est ouvert tous les jours de 8 h à 22 h, alors que celui du secteur de Masson-Angers est maintenant fermé.

L'eau de la rivière des Outaouais pourrait remonter de plus de 20 cm par secteur. Photo : Dereck Doherty

La pluie qui est tombée a un effet assez immédiat. On voit que les niveaux ont commencé à réagir, à monter dans tous les endroits , a pour sa part indiqué Manon Lalonde, ingénieure en chef au Secrétariat pour la régularisation de la rivière des Outaouais.

Elle se veut toutefois rassurante. Selon elle, la végétation qui s'active pourrait avoir un effet salutaire. Dans les jours qui viennent, le sol va être de plus en plus capable de retenir l’eau. Alors il devrait y avoir de moins en moins d’effet de la précipitation , a-t-elle expliqué.

Les Gatinois généreux

Les citoyens ont d'ailleurs été généreux, selon la Ville. Plus de 14 000 kg de denrées non périssables, plus de 4 000 kg de produits nettoyants et d'hygiène personnelle ainsi que plus de 10 000 kg de vêtements ont été recueillis dans les deux centres de dons qui sont maintenant fermés.

Une soirée d'information organisée par le ministère de la Sécurité publique aura lieu le 21 mai. Le programme d'aide financière sera notamment présenté aux sinistrés et les autorités répondront aux questions. Elle sera d'ailleurs diffusée sur le compte Facebook de la Ville.

Des rencontres individuelles débuteront le lendemain, soit le 22 mai, dans les bureaux temporaires aménagés à l'aréna Campeau au 165, rue des Sables.