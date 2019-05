Le niveau du lac Témiscamingue pourrait monter de 50 centimètres

Le niveau d'eau de la rivière des Outaouais et du Lac Témiscamingue devrait continuer d'augmenter. L'organisme Services publics et Approvisionnement Canada émet un avertissement à la population.

Le niveau de l'eau pourrait monter de 50 centimètres au cours des 5 prochains jours.

Au niveau du lac Témiscamingue, on est actuellement à 179,71 mètres, ce qui est déjà un record en soi. Par contre, le gestionnaire du barrage, qui est Services publics et Approvisionnement Canada à Témiscaming, nous dit qu'il faut anticiper une hausse de 50 centimètres d'ici 15 jours, donc d'ici le 15 mai, on devrait attendre 180,3, ce qui est vraiment un record , a précisé le directeur régional de la Sécurité publique, Gaétan Lessard, en entrevue à Des matins en or.

L'organisme invite les municipalités riveraines et la population à la prudence.