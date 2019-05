4,5 M$ pour les soins palliatifs au Nouveau-Brunswick

La somme sera partagée entre trois projets.

Le Portail canadien en soins palliatifs obtient 2 millions de dollars sur trois ans pour améliorer ses services en ligne dans la province. Elle fournit des renseignements sur les soins palliatifs et sur l’accompagnement des familles endeuillées à des communautés mal desservies.

Ses services s’adressent notamment aux parents dont un enfant est mourant ainsi qu’aux communautés francophones et LGBTQ.

Une deuxième tranche de 1,9 million ira à l’Association canadienne de soins palliatifs pour appuyer ses efforts d’éducation du public, pour l’organisation d’ateliers dans les communautés et pour l’élaboration d'une nouvelle stratégie de planification des soins.

L’Association canadienne des soins à domicile, pour sa part, recevra 600 000 $ sur 2 ans pour l’aider à livrer des soins palliatifs dans les foyers.

La directrice générale du Portail en soins palliatifs, Shelly Cory, estime que cet argent aidera à combler des trous dans les services offerts par son organisation.

Cet investissement se traduira par plus de services bilingues, plus de services fiables et gratuits en ligne pour tous les Canadiens qui souffrent de maladie en phase avancée, leurs soignants et les proches qui vivent un deuil , affirme-t-elle.

Selon la ministre Petitpas Taylor, les soins palliatifs et les soins de fin de vie jouent un rôle fondamental dans le système de santé au pays.