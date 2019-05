Une femme de la Saskatchewan recrée Narnia dans son sous-sol

Brittany Gogel a décidé de participer au One Room Challenge (Défi une pièce), un défi de design durant lequel plus de 250 participants refont une pièce de fond en comble en six semaines.

Elle a choisi de transformer son sous-sol pour sa fille.

Je veux initier ma fille à la créativité, à user de son imagination , a expliqué Brittany Gogel.

Je crois que cela peut nous inspirer à être audacieux, à suivre nos passions. Je crois que lorsqu’on vit pour ce qui nous passionne, c’est là qu’on vit une vie gratifiante. Brittany Gogel, designer d'intérieur

Créer Narnia

Brittany Gogel a travaillé avec Alex Goetz de A&R Renovations pour dessiner et construire la façade de la garde-robe qui mène au monde imaginaire. Ensuite, semaine après semaine, elle a travaillé à créer une forêt printanière à l’intérieur même de ce garde-robe.

La porte qui mène au monde inspiré de Narnia Photo : fournie par Brittany Gogel

Je l’ai conçu pour que, lorsque les portes du garde-robe sont ouvertes, la première chose que tu vois soit ces gros manteaux de fourrure. Donc tu y entres en traversant les manteaux, exactement comme Lucy [le personnage du Monde de Narnia] le fait la première fois qu’elle découvre Narnia , a expliqué la designer.

Le monde de Narnia qui s'ouvre sur des manteaux de fourrure Photo : fournie par Brittany Gogel

Pour recréer l’ambiance d’une forêt, elle a posé du faux gazon au sol et a conçu des arbres à partir de grillage de fer et de papier mâché. On y retrouve aussi un ciel bleu, des fleurs, des oiseaux, des papillons, des coccinelles et le fameux lampadaire de style Narnia.

Aperçu du monde magique de Narnia Photo : fournie par Brittany Gogel

Les plus grands admirateurs de Narnia relèveront que je n’ai pas choisi une ambiance d’hiver , a-t-elle ajouté.

Je ne voulais pas de l’hiver. Nous avons assez d’hiver ici, en Saskatchewan. Brittany Gogel

Le pouvoir de l’imaginaire

Des bibliothèques ont aussi été installées à l’intérieur des arbres.

J’aimais Narnia plus petite et lire des livres – ça m’a incitée à lire plus , a expliqué Brittany Gogel.

La fantaisie est un bon outil pour les enfants, et les gens en général, pour apprendre à composer avec la réalité de la vie à laquelle nous devons faire face.

Une chaise de lecture dans le monde de Narnia Photo : fournie par Brittany Gogel

La designer espère donner le goût de la lecture à son enfant. Et à date, ça fonctionne.

Elle est obsédée par les livres. Je l’y ai encouragée depuis sa naissance. Elle adore "lire" presque tout ce sur quoi l'on peut mettre la main.

Et elle espère que son travail puisse rappeler aux adultes que l’imagination, ce n’est pas que pour les enfants.