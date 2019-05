Le gouvernement Ford augmente certaines limites de vitesse en Ontario à 110km/h

Le ministre des Transports Jeff Yurek en a fait l'annonce à Delaware, au sud de London, vendredi.

L'autoroute 402 entre London et Sarnia, l'autoroute Queen Elizabeth Way entre St. Catherines et Hamilton et l'autoroute 417 entre Ottawa-Gloucester et la frontière entre le Québec et l'Ontario sont les trois zones dans lesquelles la limite de vitesse sera augmentée de 10km/h.

Le ministère des Transports de l'Ontario étudie actuellement la possibilité d'élargir le projet pilote à une quatrième zone dans le Nord de l'Ontario.

La sécurité est la priorité numéro un du gouvernement et chaque [emplacement] a été soigneusement choisi en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment sa capacité à s'adapter à des limites de vitesse plus élevées. Jeff Yurek, ministre des Transports de l'Ontario

Le gouvernement dit faire ce changement pour mieux s'adapter à la limite des autres provinces et à la conduite des gens.

Les consultations seront lancées par le ministère des Transports de la province dans les prochaines semaines.

Selon le gouvernement ontarien, six autres provinces au Canada ont des limites égales ou supérieures à 110km/h sur certaines autoroutes.

Avec les informations de Myriam Eddahia et Mathieu Simard