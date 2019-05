La digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac sera surélevée

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, en fera l’annonce cet après-midi, en compagnie de la mairesse Sonia Paulus.

Une solution permanente sera par la suite étudiée, afin de pouvoir pallier toute éventuelle nouvelle crue au printemps prochain. L’idée de construire une digue en béton n’est pas écartée par Québec.

Début mai, de passage à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, François Legault s’était montré évasif concernant la reconstruction de cette digue. Il disait alors vouloir des solutions permanentes et réalistes.

« On va se demander qu’est-ce qui est raisonnable de faire et qu’est-ce qui est le mieux pour les citoyens », avait-il déclaré, en évoquant une digue « plus haute, plus forte ».

