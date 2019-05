Bébé maltraité en Beauce : Élizabeth Pelletier condamnée à 12 mois de prison

« J’ai longuement analysé la jurisprudence », a mentionné d’entrée de jeu la juge Manon Lavoie. Sa décision est soutenue dans un document de 18 pages.

Après le prononcé de la sentence, qui s’est fait en quelques minutes, Elizabeth Pelletier a été accompagnée par les constables spéciaux vers sa cellule sous les regards étonnés des membres de sa famille.

La jeune femme de 24 ans a été reconnue coupable de voies de fait causant des lésions sur un bambin de 10 mois dont elle avait la garde en 2016. Elle était à ce moment propriétaire d'une garderie en milieu familial à Sainte-Marie.

Syndrome du bébé secoué

Le bébé, qui a aujourd’hui près de trois ans, avait alors subi une hémorragie sur une « surface importante de son cerveau ». Il a également été victime de pertes de conscience et la présence de sang a été signalée dans le bas de sa colonne vertébrale.

Selon les aveux d'Elizabeth Pelletier que les policiers ont recueillis peu après les faits reprochés, l’éducatrice aurait « couché fort l’enfant dans son parc ».

« Les fourchettes imposées pour ce genre de crime varient énormément. La peine doit être individualisée », a précisé la juge Manon Lavoie qui dit avoir pris en considération la nature et l’ampleur des gestes reprochés.

La Couronne demandait une peine de 18 mois d’emprisonnement. L’avocat de Mme Pelletier, Me Yves Savard, souhaitait plutôt éviter la détention à sa cliente et proposait une probation de deux ans accompagnée de 200 heures de travaux communautaires.

Verdict en appel

Son séjour en prison pourrait être de courte durée puisque le verdict de culpabilité a été porté en appel.

On peut s’attendre à ce que Me Yves Savard exige que sa cliente soit libérée le temps que la cause soit entendue.

Plus de détails à venir