Des pharmaciens ontariens fournissent des patients américains en insuline

Il n’y a pas une journée où Richard Yee, propriétaire de Yee Pharmacy au centre-ville de Windsor, ne répond pas à des appels téléphoniques de résidents du Michigan qui cherchent à acheter ce médicament.

Certains viennent à sa pharmacie environ 15 fois par mois pour acheter de l'insuline parce qu'ils n'en ont pas les moyens aux États-Unis, explique-t-il.

Jillian Rippolone, membre d’un groupe de diabétiques du Michigan, s’est rendue jeudi à la pharmacie de M. Yee. Selon elle, son assurance couvre la plupart de ses frais d'insuline, mais pas les approvisionnements d’urgence qui dépassent le montant maximal par mois.

Elle explique en outre que pour acheter de l’insuline aux États-Unis il est nécessaire d’avoir une ordonnance, ce qui n’est pas le cas au Canada.

Au Canada, les prix de l’insuline peuvent varier de 40 $ à 100 $ selon le type d'insuline. Mme Rippolone dit payer 340 $US la fiole d'insuline au Michigan.

Des solutions pour survivre

Robert Koenigsmann est policier dans le canton de Chesterfield, Michigan. Son fils Chase, âgé de 9 ans, a reçu un diagnostic de diabète de type 1 en juin dernier.

Comme son assurance ne couvre pas les médicaments d'ordonnance, il doit payer 973 $ tous les six mois. Il cherche des solutions de rechange moins coûteuses, qui pourraient inclure le fait de venir à Windsor.

C'est un besoin d'aider mon enfant à survivre , dit Koenigsmann.

L'insuline coûte jusqu'à 10 fois plus cher aux États-Unis Photo : CBC/Dale Molnar

Mme Rippolone qui qui fait partie du groupe de défense des patients Insulin for All au Michigan souhaite que le Michigan adopte une loi appelée Kevin's Law, qui permettrait aux patients américains d'acheter des doses d'urgence sans ordonnance.

Plus généralement, Mme Rippolone veut que les législateurs fédéraux et de l'État imposent des règlements plus sévères sur les prix des médicaments pour qu'ils soient contrôlés comme c'est le cas au Canada.

Si nous n'obtenons pas la fiole d'insuline dont nous avons besoin pour survivre, il y a des diabétiques qui meurent là-bas , rappelle-t-elle.

Pas de risque de pénurie à Windsor

De son côté, Richard Yee indique que le nombre d'Américains qui achètent de l'insuline à l'heure actuelle n'aura pas d'incidence sur l'offre ici à Windsor, puisque les pharmacies vont s'adapter à la demande.

Jillian Rippolone compte, pour sa part, amener un autre groupe à Windsor le mois prochain.