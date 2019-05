Arpenter Paris dans les années 60

Dans notre premier montage d’archives, vous découvrirez un monument mythique de Paris qu’il ne sera probablement plus possible de visiter avant un certain temps : Notre-Dame de Paris.

La cathédrale y est présentée sous tous ses angles, soit vue de La Seine, du parvis Notre-Dame ou encore des gargouilles qui ornent les gouttières.

Fort heureusement pour le visiteur de 2019, d’autres lieux incontournables valent un détour par la Ville Lumière.



La tour Eiffel et les jardins du château de Versailles

Reportage, 1er mai 1961

À l’été 1960, une équipe de Radio-Canada accompagnait un groupe de touristes canadiens-français dans leur périple en France en vue de produire une série de reportages intitulée À Paris un été…

Dans cet extrait narré par Ginette Letondal et Gaétan Barrette, ils se rendent au pied de la construction de Paris la plus universellement connue : la tour Eiffel.

Cette grande asperge d’acier que le Parisien du temps n’aimait pas est devenue malgré leur mépris le symbole même de Paris. La narratrice Ginette Letondal

Le groupe de touristes fait aussi un détour par Versailles, afin de parcourir l’un des plus beaux jardins du monde.

En ce dimanche estival, il y a foule autour du bassin d’Apollon. Certains visiteurs se pressent vers les fontaines alors que d’autres flânent dans le parc ou s’étendent dans le boisé.

La fréquentation des jardins du château de Versailles n’a certes jamais diminué depuis.

Faire du lèche-vitrine sur les grandes avenues

Reportage, 1er mai 1961

Ah Paris! Ville de haute couture, de maîtres-parfumeurs et d’objets de luxe!

Cet extrait nous transporte Place Vendôme et Faubourg Saint-Honoré où se succèdent les enseignes les plus prestigieuses du monde.

Hermès, Lancôme, Rouff, Schiaparelli, Van Cleef & Arpels, la plupart de ces grandes maisons ont pignon sur rue encore aujourd’hui. Découvrir leur vitrine d’époque est tout à fait charmant.

Célébrer la fête nationale française

Reportage, 1er mai 1961

Notre groupe de touristes a aussi le privilège de se trouver à Paris le 14 juillet.

En France, comme chacun sait, tout finit par des chansons ou par des marches. La narratrice Ginette Letondal

Les activités ne manquent pas en ce jour de fête nationale : parade militaire, kiosque de glace, puis balade en bateau-mouche pour admirer sous un nouveau jour les attraits visités plut tôt.

Sur le pont Neuf, les Parisiens sont déjà massés pour voir les feux d’artifice éclater.

Puis, la journée se termine avec des fêtes dansantes à tous les grands carrefours, de la place du Tertre à la place Saint-Michel.