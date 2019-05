Dernière rencontre en français de la Commission de l’éducation

Il s’agissait de la sixième rencontre d’une série de dix consultations organisées par la commission pour prendre le pouls de la population sur les enjeux liés à l’éducation.

La portion francophone des consultations en vue de la révision du système scolaire au Manitoba se terminait jeudi. Une consultation uniquement en français a déjà eu lieu le 27 avril.

Environ 235 personnes se sont déplacées, jeudi, pour faire valoir leurs points de vue. Parmi eux, il y avait des enseignants, des parents, des commissaires scolaires et même des représentants de chambres de commerce.

L’enseignante et mère de deux adolescents à l'école La Source, Anna Gaudet, était présente parce qu'elle juge que « l’éducation en français c’est important ».

« Je voulais savoir comment on peut faire pour aller de l’avant et avoir un meilleur système d’éducation dans notre province », dit-elle.

La participante a pris part à toutes les discussions qui étaient organisées en français. Elle raconte que « l’abolition du poste de sous-ministre adjoint au Bureau de l'éducation française (BEF) est l’un des enjeux qui sont revenus le plus souvent » tout comme « le nombre maximal d’élèves par classe ».

« L’ancien gouvernement avait placé un plafond à 20 élèves et le nouveau gouvernement l’a aboli. Les élèves nous arrivent avec plus de besoins spécifiques et c’est difficile pour nous de répondre à ces besoins lorsqu’il y en a beaucoup et que nous avons une grande classe », constate l'enseignante.

Notre charge de travail augmente. Il faut valoriser plus notre enseignement pour qu’on soit capable de recruter plus d’enseignants français. Anna Gaudet, enseignante et mère de deux adolescents à l'école La Source

Le recrutement d'enseignants francophones a également été un sujet discuté lors de la rencontre de Brandon jeudi.

Un membre de la commission, Denis Robert, reconnaît qu’il existe « un sentiment que les gens n’apprécient pas les professeurs à leur juste valeur ».

« Dans les écoles françaises et d’immersion, il y a assurément une inquiétude de la pénurie de professeurs et de la difficulté de trouver les professeurs nécessaires afin de pourvoir aux postes », dit-il.

Denis Robert connaît bien le milieu de l’éducation. Pendant 32 ans, il a occupé divers rôles, notamment ceux d'enseignant puis de directeur du Collège Béliveau. Il dit commencer à avoir une bonne idée de ce qui se dégage des besoins exprimés par les Manitobains en matière d’éducation.

« On entend beaucoup parler d’équité plutôt que de l’égalité. Les gens disent qu’on peut diviser également les ressources entre chacune des divisions scolaires, par contre cela n’est pas équitable. Les besoins sont différents dans la province », affirme-t-il.

Plus de support du gouvernement

Anna Gaudet ajoute qu’elle trouve important que le gouvernement du Manitoba valorise davantage l’éducation en français.

Le commissaire de la région Ouest pour la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), Antonio Simard, partage ce point de vue. Il dit ne pas avoir l’impression d’être écouté par le gouvernement.

« Il faut qu’on ait plus de support du gouvernement, lance-t-il. On perd notre temps à parler pour ne rien dire. »

La DSFM manque d’outils pour joindre tous les ayants droit qui se trouvent dans la région Ouest, croit M. Simard.

« Ma recommandation au gouvernement est de nous donner une équité dans l’éducation. Il faut que nous soyons à niveau équivalent avec les divisions scolaires anglophones. On devrait être vu au même niveau et avoir les mêmes services. Nos demandes devraient être écoutées et non ignorées », ajoute le commissaire.

« J’encourage les gens à faire confiance à la commission et continuer de s’impliquer avec nous. […] Nous sommes en écoute active », répond Denis Robert.

Avec des informations de Gavin Boutroy