De jeunes entrepreneurs freinés dans leur projet de planter des arbres à Trois-Rivières

L’an dernier, Philippe Gignac et Mikee Gervais ont décidé de consacrer une partie des profits de leur entreprise, Uni-Recycle, à un projet environnemental.

Ils ont proposé à la Ville de Trois-Rivières d’acheter une dizaine d’arbres pour les planter dans des endroits publics et ils s’engageaient à se soumettre aux directives des spécialistes, à condition que la Ville s’occupe de l’entretien, mais ils n’ont pas reçu l’accueil espéré.

On s'est fait dire que c'était compliqué, que si on voulait planter des arbres, on devrait les entretenir nous-mêmes. Puis, que finalement, ce n'était pas possible , raconte Philippe Gignac, président d’Uni-Recycle, une entreprise qui se spécialise dans le recyclage informatique et électronique.

Philippe Gignac est récemment revenu à la charge auprès de la Ville de Trois-Rivières et il a approché la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable proposant cette fois de planter 2000 arbres. On leur aurait encore mentionné que leur projet était trop compliqué.

« En 2019, on s’attendait à être accueilli à bras ouverts »

L’entrepreneur s’explique mal cette situation, alors que de nombreuses préoccupations environnementales sont soulevées tous les jours dans les médias.

La Ville de Trois-Rivières assure pourtant qu'elle est ouverte à l'idée et se dit prête à appuyer ce genre de projet, mais précise par courriel qu’« avant d'appuyer une telle démarche, la Ville doit s'assurer que le projet réponde à certains critères. Qu'il soit viable, réaliste. S'assurer que l'entretien est possible. »

On était flexible, dit Philippe Gignac. On voulait faire ce qu’eux voulaient qu’on fasse.

Le maire désigné de Trois-Rivières, Jean Lamarche, tient à saluer cette initiative qu’il qualifie de louable.

M. Lamarche veut rassurer ces jeunes entrepreneurs qui se questionnent sur la réelle volonté de la Ville de Trois-Rivière de faire de l’environnement une priorité.

L'environnement c'est évidemment important. Si eux ont un doute, on ira les rassurer, ce n’est pas un problème , affirme Jean Lamarche.

Chose certaine, Philippe Gignac n’a pas l’intention d’abandonner le projet. Son plus grand souhait est de planter les arbres à Trois-Rivières, mais si c’est impossible, il a l’intention de trouver une autre ville où il pourra le faire.