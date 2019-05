CIBC confirme la fermeture de sa succursale de Port-Cartier

Près de 250 usagers étaient réunis pour l'occasion et plusieurs n’ont pas hésité à témoigner de leur mécontentement à l’égard de l’institution financière.

Ce n’est pas peu significatif. C’est important pour une place. Ça déstructure une municipalité, ça déstructure une population , lance Bernard Gauthier, le commissaire industriel pour Développement économique Port-Cartier.

Au même titre que des soins de santé, des services bancaires, c’est important pour une collectivité, pour l’écosystème des entreprises, mais aussi pour l’individu , poursuit-il.

Devant les citoyens réunis se trouvaient deux représentants de la CIBC, Sébastien Lapointe, le vice-président de district pour la banque et Martine Côté, la directrice régionale Efficacité de l’Entreprise Est du Canada pour CIBC.

En plus de confirmer la fermeture, la banque a également fait savoir qu'elle n'entendait pas installer de guichets automatiques pour combler le vide laissé par cette fermeture.

Les usagers qui veulent demeurer clients de CIBC devront donc se tourner vers les services en ligne ou faire l'aller-retour à Sept-Îles, un trajet de 140 km pour les résidents du centre de Port-Cartier. Plus encore pour ceux qui habitent à l'ouest de la ville.

Certains, comme Bernard Gauthier, considèrent que la responsabilité des banques doit aller plus loin que le simple impératif économique, notamment pour les petites communautés éloignées.

Pour eux, à Toronto, ça a du sens au niveau macroéconomique, parce qu’ils regardent une carte et enlèvent un pion. Bernard Gauthier, commissaire industriel pour Développement économique Port-Cartier

Les banques, c’est un oligopole. [Elles] ont des privilèges, donc [elles] doivent aussi avoir des obligations. Dans ce cas-là, c’est l’obligation de garder une institution ouverte à Port-Cartier. Ce n’est pas une question de rentabilité, c’est une question géographique. […] Ça n’a pas de sens au niveau micro-économique , insiste M. Gauthier.

Selon Bernard Gauthier, cette fermeture affecte plus durement les personnes âgées pour qui la mobilité et l'utilisation des services bancaires en ligne sont difficiles.

Les personnes âgées nous appellent. Ils appellent à la Chambre de commerce, à Développement économique Port-Cartier, à la Ville de Port-Cartier. Ils sont démunis. […]Il y a des gens qui pleurent et ne savent pas quoi faire. Ceux qui ont des enfants vont s’en tirer, mais ceux qui n’en ont pas c’est quelque chose de difficile , explique-t-il.

Une cliente de longue date nous a dit être déjà décidée à ne plus faire affaire avec la CIBC. C’est pas juste la question de voyager à Sept-Îles, c’est qu’ils ne nous respectent pas en tant que clients. […] Je vais changer d’institution financière, mais ça me frustre qu’on enlève encore un service à Port-Cartier , explique Mme Brigitte Langevin.

Le maire de la ville, Alain Thibault, craint que cette fermeture affecte l'économie de sa municipalité.

La clientèle qui va rester fidèle à la CIBC va se déplacer à Sept-Îles pour faire leurs transactions. Ces gens-là, c’est sûr qu’ils vont en profiter pour aller magasiner à Sept-Îles, peut-être faire l’épicerie et tout ça. Ce sont des dollars dans l’économie locale qu’on aura plus, d’autres dollars qui s’en vont de Port-Cartier, des dollars dont on aurait grandement besoin dans les circonstances que l’on vit , prévoit le maire.

Plusieurs en appellent au boycottage de l'institution bancaire. Alain Thibault, lui, espère être en mesure d'attirer une autre banque sur le territoire port-cartois.

La banque n'a pas désiré émettre de commentaires supplémentaires à Radio-Canada.