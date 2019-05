Plusieurs centaines d’élèves participent aux Jeux du Conseil des écoles fransaskoises

Les Jeux du Conseil des écoles fransaskoises (CEF) réunissent, vendredi, entre 450 et 500 élèves et membres du personnel du réseau du CEF, selon la coordonnatrice des services éducatifs du CEF, Rosalie Lizée. L'événement a commencé, jeudi soir, au Canada Games Athletic Complex dans le parc Douglas à Regina.

Rosalie Lizée explique que les premières épreuves, qui ont eu lieu jeudi soir, comprennent la course de 400 m, la course de 1500 m et la course à relais.

En plus d’autres épreuves sportives, les élèves de la septième à la douzième année de tout le réseau du CEF participeront aussi à une douzaine de compétitions artistiques et culturelles au cours de la journée. Parmi celles-ci, auront lieu notamment des chorégraphies, des auditions fictives pour comédiens, des calculs mentaux, des épreuves dans le domaine du génie avec la construction de structures.

En plus d’être un amusement pour les jeunes, ces Jeux sont une occasion d’amener les élèves à « avoir du plaisir en français », dans le but de renforcer leur construction « langagière, identitaire et culturelle », indique Rosalie Lizée.

Les Jeux permettent de « développer un sentiment d’appartenance à la communauté scolaire francophone provinciale et de créer un réseau sociolinguistique provincial pour nos jeunes et aussi pour les membres du personnel », explique-t-elle.

Les Jeux du CEF avaient été annulés l'année dernière pour une troisième fois en moins de 10 ans. Rosalie Lizée indique que le CEF est en réflexion pour déterminer si ces jeux continueront d'être organisés tous les ans ou auront désormais lieu tous les deux ans.