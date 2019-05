Des adolescents dix jours sans leur cellulaire

Ce sont plus de 80 adolescents de l'École secondaire des Pionniers qui partiront la semaine prochaine en voyage. Ces élèves de secondaire 5 apprennent l'espagnol depuis la première année du secondaire. C'est donc une occasion de mettre en pratique ce qu'ils ont appris.

Ils n'ont droit d'apporter avec eux aucun appareil électronique. C'est leur professeur de langues, Kathleen Othot, qui en a fait la suggestion en début d'année, et tous s'y sont conformés. Elle espère que ses élèves profiteront ainsi au maximum de cet échange culturel en vivant davantage dans le moment présent.

Au début, c'est sûr qu'il y a de la réticence, mais en même temps, plus le chemin se fait, plus ils pensent aux côtés positifs de tout ça. Quand on leur explique, vous allez peut-être en profiter plus. Ils commencent à comprendre. Encore plus, il y a des élèves qui étaient réticents au début qui disent que finalement, ils sont contents, de l'essayer et voir si ça va être si dur que ça , mentionne Mme Othot.

Les élèves ont dû remplir un formulaire en indiquant leurs inquiétudes et ce qu'ils pensent de cette aventure sans réseau cellulaire. Ce que l'expérience pourra leur apporter personnellement.

Au Québec, près de 18 % des jeunes de niveau secondaire seraient à risque de développer une utilisation problématique d'Internet.

Tout le monde, ça va être une délivrance presque, juste de passer du temps entre nous, de se parler plus entre nous , estime Marianne Rault, élève à l'École secondaire des Pionniers.

D'autres estiment ne pas avoir besoin de leur téléphone cellulaire, parce que leurs amis sont de toute façon tous du voyage.

Comme je vais dormir avec mes amis dans un dortoir. On va toujours être avec des Cubains là-bas et des professeurs. Alors, je n'ai pas besoin de cellulaire pour combler ce besoin de communication avec mes amis , souligne Phénix Lamothe.

Certains élèves soulignent la nécessité de prendre une pause de son téléphone intelligent.

Constamment, quand on va dans une place, on demande le code du WIFI, du réseau. Alors, c'est vraiment important de justement profiter de l'instant présent , affirme Ariane Gélinas.

Au retour, le groupe aura une rencontre pour discuter de comment s'est passé ce séjour, alors que les jeunes étaient déconnectés.