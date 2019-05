Inondations : la pluie tient Fort-Coulonge et Mansfield-et-Pontefract en alerte

Les habitants de Mansfield-et-Pontefract et Fort-Coulonge vivent un réveil brutal vendredi matin tandis que la pluie et le ruissellement provenant de l'Abitibi-Témiscamingue font augmenter les niveaux d'eau.

L’eau a monté considérablement , selon le maire de Mansfield-et-Pontefract, Gilles Dionne.

Au niveau de la rivière des Outaouais, on semble retourner à ce qu'on a eu, le dernier pic qu'on a eu à 109,10 [cm] qu'on n'avait vraiment jamais vu. Là, on s'en va vers 109,35 [cm] c'est quasiment 18 pouces en tout si on calcule. Donc 18 pouces, ça va créer d'autres problèmes, c'est sûr , assure M. Dionne.

La Municipalité a dénombré 365 sinistrés à Mansfield-et-Pontefract sur une population totale de 1800 habitants.

C'est pas mal de monde , lance le maire. Ce sont de gros secteurs touchés. C'est du monde qui a travaillé toute leur vie pour ces maisons et, là, ils voient ça partir en un rien de temps. En une nuit, du jour au lendemain, ils n'ont plus de maisons. C'est dur!

On est encore en surveillance. On est en action réaction. Nos pompiers sont prêts. On a des sacs de sable de disponibles. Gilles Dionne, maire de Mansfield-et-Pontefract

Si la situation devait s'aggraver, M. Dionne dit qu'il aura besoin de l'armée, c'est sûr .

En face de Mansfield-et-Pontefract, la petite municipalité de Fort-Coulonge est encadrée par la rivière des Outaouais et la rivière Coulonge.

Le maire Gaston Allard dresse un constat similaire en entrevue à l'émission Les Matins d'ici.

Ça a monté c’est certain. On s’attend à être à 109,25 cm ce soir, 109,35 demain. C'est 15 cm de plus que ce qu'on a vu à son pire , explique-t-il.

La communauté est prête à contrôler la situation et pour l'heure il n'y a pas de nouvelles évacuations.

Au total, 75 résidences ont été évacuées depuis le début des inondations cette année.

Comme le maire Gilles Dionne, Gaston Allard croit que les inondations ne sont pas seulement les conséquences du réchauffement climatique, mais également d'une mauvaise gestion des barrages .

On savait déjà qu’on était pour avoir ça. C’est sûr et certain que ce n’est pas normal. Ça fait trois fois en trois ans , ajoute-t-il.

Le conseil municipal de Mansfield-et-Pontefract a adopté à l'unanimité, mercredi soir, une résolution pour demander une commission d'enquête sur la gestion des barrages.

Avec les informations d'Antoine Trépanier et Claudine Richard