7 classes de maternelle 4 ans à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

Cela représente deux classes de moins que ce qu'avait permis le ministère de l'Éducation pour l'année scolaire 2019-2020.

Le directeur général de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Bernard D'Amours, explique que des sondages ont été faits auprès des parents à savoir s'ils souhaitaient ou non faire entrer leurs enfants en maternelle 4 ans. Il explique que l'inscription à ces classes se fait sur une base volontaire.

Il y a eu des appels aux parents à savoir s'ils étaient intéressés, il y a eu une rencontre d'information sur ce qu'est le programme et comment il va se déployer. Ensuite, les parents ont fait leur choix. Bernard D'Amours, directeur général de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

Municipalités où des maternelles 4 ans doivent voir le jour en 2019-2020 Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano

Trois-Pistoles

Saint-Louis-du-Ha!-Ha!

Rivière-Bleue

Pohénégamook, secteur Saint-Éleuthère

Lac-des-Aigles

Saint-Jean-de-Dieu

Plus à l'est, la Commission scolaire des Phares doit également ouvrir sept classes de maternelle 4 ans l'automne prochain, même si elle compte deux fois plus d'élèves que celle du Fleuve-et-des-Lacs.