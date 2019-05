Enquête sur Muskrat Falls : témoignage émotionnel d’un gestionnaire d’Astaldi

Un gestionnaire d'Astaldi témoigne des difficultés qu'il a connues quand l'entreprise s'efforçait d'exécuter les travaux du chantier de Muskrat Falls dans un contexte d'années de retard et de dépassement de coûts.

Don Delarosbil a raconté son expérience devant la commission d’enquête publique sur Muskrat Falls, jeudi.

À l’époque, il travaillait dans le chantier à titre de directeur de projet. Il avait fait personnellement des promesses aux centaines de travailleurs qu’il avait embauchés, a-t-il expliqué.

Mais en octobre 2018, la société Nalcor a écarté l’entreprise italienne et ordonné l’arrêt temporaire des travaux.

Don Delarosbil, en larmes, dit avoir tout fait pour essayer de convaincre les dirigeants de Nalcor de revenir sur leur décision, mais il a dû se résigner à annoncer aux 600 travailleurs qu’ils n’avaient plus d’emploi.

Un membre de la commission lui a ensuite demandé de lire un courriel qu’il avait envoyé à Nalcor le 25 octobre 2018.

Dans son courriel, il disait que toute l’équipe avait fait des sacrifices pour construire les installations hydroélectriques, que les travailleurs étaient fiers de ce qu’ils avaient accompli et qu’ils voulaient une chance de terminer les travaux. Il a demandé une réunion avec les dirigeants de Nalcor pour tenter de s’entendre sur la suite des travaux.

Le courriel est resté sans réponse, selon Don Delarosbil.

Astaldi avait décroché un contrat de 1,1 milliard de dollars pour construire la centrale électrique et d’autres structures. La décision de Nalcor de lui retirer le contrat cinq ans après la signature était « cruelle », affirme M. Delarosbil.

Il a dû appeler les travailleurs et leur annoncer qu’ils n’avaient plus d’emploi et qu’ils devaient quitter les lieux. Il sentait qu'ls étaient pratiquement traités comme des malfaiteurs, dit-il.

À ce moment, il restait moins d’un an pour terminer les travaux. Plusieurs travailleurs avaient déjà commencé à chercher de l’emploi ailleurs, ajoute M. Delarosbil, mais il les avait convaincus de rester en leur promettant du travail jusqu’à la fin des travaux.

Durant son témoignage, Don Delarosbil souligné que la construction des installations de Muskrat Falls était complexe et qu'il était fier des travaux accomplis. Photo : Commission d'enquête sur Muskrat Falls

Un autre gestionnaire d’Astaldi qui a témoigné mercredi a parlé de difficultés dans les relations avec Nalcor liées à des retards lorsque la commission lui a demandé pourquoi l’entreprise avait signé un contrat impossible à exécuter dans les temps voulus.

Au fur et à mesure que les retards grandissaient et que les relations avec Nalcor se détérioraient, Astaldi a demandé plus d’argent.

Par la suite, Nalcor a fait cesser les travaux et annoncé qu’elle les confiait plutôt à l’entreprise Pennecon.

C’était la première fois de sa vie que Don Delarosbil connaissait une pareille situation, a-t-il ajouté.

La commission d’enquête publique poursuit ses travaux vendredi.