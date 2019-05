Sécurité des détenus : Suzanne Beaumont regrette que le système entretienne le statu quo

Suzanne Beaumont a représenté sa famille au cours des procédures de l’enquête qui a duré trois ans. Elle dit ne plus avoir de haine envers qui que ce soit aujourd’hui.

Elle avoue aussi « ne pas avoir d’attente » quant aux résultats de l’enquête.

« C’est un cheminement personnel que je devais faire pour clore ma perte et mes sentiments. Ce n’était pas vraiment un choix », affirme-t-elle.

Jean-Paul Beaumont était incarcéré au Centre correctionnel de Brandon quand son corps a été découvert sans vie, le matin du 14 octobre 2012.

Pour Suzanne Beaumont, il est important que la sécurité à l’intérieur des murs des prisons soit revue. Selon elle, le cas de son frère présente plusieurs symptômes d’un système carcéral qui met en danger les détenus.

« L'autopsie de mon frère identifie son décès comme indéterminé. Pourtant dans la prison on a dit que c’était une surdose de morphine qu’il se serait injectée lui-même. Il n’y a pas de preuve de cela dans le dossier médical », affirme Suzanne Beaumont.

Il y avait des moments très noirs. J’ai failli abandonner à deux reprises parce que c’était trop intense pour moi. Suzanne Beaumont

Pour elle, l’administration de la prison a failli à son devoir de protection. Son frère avait été identifié par la police comme le sergent d'armes des Rock Machine et un membre à part entière du groupe. Ce dernier avait même quitté le Manitoba pour fuir la guerre avec les Hells Angels dans laquelle il avait déjà été pris pour cible.

« Mon frère a été mis dans une aile où il y avait des membres des Hells Angels et des membres de Rock Machine. Il n’aurait pas dû être mis dans une aile publique. Sachant le profil à haut risque de mon frère, on aurait dû le mettre en conditionnement pour sa propre sécurité », insiste Suzanne Beaumont.

Ce qui la marque le plus, c’est la façon dont les derniers instants de la vie de son frère ont été gérés par les équipes de la prison.

« Les agents correctionnels doivent faire des comptes des détenus cinq fois par jour. Lors du décompte vers 22 h 30, avant la nuit, les gardiens sont censés vérifier que les détenus respirent et sont en vie. Le soir de la mort de mon frère, cinq détenus sont sortis de sa cellule. Lui était sous une couverture dans son lit. L’agente correctionnelle a avoué qu’elle ne voulait pas le déranger et qu’elle l’a compté depuis l’extérieur », affirme la représentante de la famille.

Suzanne Beaumont avoue avoir l’impression de ne pas vraiment avoir été entendue au cours de l’enquête.

« Jusqu’à la fin, on a essayé de nier ce que j'avançais. Je me trouvais en compagnie de gens qui ne voulaient pas savoir ma position et qui se sentaient même menacés par ma présence. La police n’a pas trop aimé m’avoir à la table », témoigne-t-elle.

On a vu que le système n’est pas prêt à changer et ne veut pas changer. Suzanne Beaumont

Elle regrette également que les démarches pour représenter sa famille à Brandon aient été à sa charge. Elle estime que cela détourne les familles de faire valoir leurs droits.

« En hôtel, déplacement, recherches, j’ai dépensé près de 65 000 $. Si j’avais pris un avocat, ça aurait été le double. Tout le monde ne peut pas réunir ces fonds », déclare-t-elle.

Elle ajoute qu’elle espère que le système carcéral change, pas seulement pour elles, mais également pour les autres détenus et les agents correctionnels qui travaillent dans les prisons.

« J’ai vu le codétenu de mon frère pleurer et dire que sept plus tard, il avait encore du mal à dormir à cause de ce qu’il avait vu », insiste-t-elle.

Des agents aux prises avec la violence

Pour le président régional du syndicat des agents correctionnels du Canada, Frédéric Lebeau, « les agents correctionnels travaillent toujours avec une épée de Damoclès au-dessus d’eux. On ne sait jamais sur quoi on va tomber ».

Selon lui, il existe une véritable charge psychologique de l’insécurité en prison.

« C’est assez traumatisant de voir un meurtre sous nos yeux. On travaille avec les services correctionnels du gouvernement à travailler notre résilience et l’après. Quand ça arrive, on sécurise les lieux et la police prend en charge l’enquête. Nous on ne s’occupe pas de ça », explique-t-il.

Il s’inquiète notamment des dangers de plus en plus nombreux qui peuvent survenir entre les murs des prisons

« Ce n’est pas si facile que ça de faire passer les armes ou les drogues, mais les détenus ont beaucoup de temps. Chaque parcelle de morceau de métal, de cuillère, une brosse à dents fondue, peut devenir des armes. La prison c’est un écosystème fragile. S’il y a plus de drogue, il y a plus de violence », précise-t-il.

Selon lui, il serait bon de renforcer la sécurité dans les prisons. Il s'inquiète notamment de projets de loi visant à supprimer l’isolement.

« Ça prend une prison dans la prison pour garder la sécurité. C’est correct de le réglementer, mais il faut garder un certain isolement », affirme Frédéric Lebeau.

Suzanne Beaumont reste quant à elle dubitative sur l’efficacité de l’enquête sur la mort de son frère. Elle pense qu’il faudra encore beaucoup d’enquêtes de ce type avant que la situation ne change vraiment dans les prisons.