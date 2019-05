Les bières manitobaines ont séduit les juges aux Prix canadiens de la bière

Les brasseries Torque Brewing Inc, Brazen Hall, Half Pints Brewing Co. et Nonsuch Brewing Co ont toutes reçu un prix pour la qualité d'un de leur produit dans des catégories aussi diverses que le Style nord-américain ambré, la Bière de blé de style belge ou encore Ale forte de style belge.

Matthew Sabourin, propriétaire de la brasserie Nonsuch, a vu sa 350 Orange Chocolate Belgian Rye Ale remporter la médaille d’argent de la catégorie Ale forte.

Pour ce brasseur qui a décidé de se spécialiser dans les bières de style belges, la scène brassicole manitobaine est de plus en plus vibrante.

« Tout le monde au Manitoba produit des bières de très haute qualité. On a seulement 18 brasseries alors qu’en Colombie-Britannique, ils en ont 130 et au Québec 160, et c’est sans compter l’Ontario », explique-t-il.

En règle général, il estime que l’ensemble du pays s’active de plus en plus sur ce marché. D’ailleurs, Mathew Sabourin note que pour la première fois dans son histoire, les Prix canadiens de la bière ont reçu des soumissions de l’ensemble des provinces et territoires.

Ce sont ainsi plus de 4000 bières qui ont dû être évaluées.

« Il a fallu faire un choix de ce qu’on estimait être nos meilleurs produits. On en a choisi 12 puisque c’est le maximum de bière que l’on peut soumettre. C’est important d’avoir des limites. Il faut forcer les brasseries à choisir leurs meilleurs produits », reconnaît le brasseur.

Avec un second prix au cours de sa deuxième participation consécutive, Mathew Sabourin commence à voir un peu plus loin.

« Notre rêve ce serait de distribuer au niveau national, voire au-delà », avoue-t-il.

Il ajoute que, justement, ses bières sont conçues pour se garder en cave, donc parfaitement adaptées à l’exportation. Il reconnaît néanmoins qu'il lui reste un travail à faire pour trouver les bons contacts pour atteindre de nouveaux marchés.