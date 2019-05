Diane Tell et Gregory Charles au Festival d'été francophone de Vancouver

En soirée d'ouverture, Gregory Charles et Marc Hervieux présenteront leur spectacle Noir et Blanc qui est interactif et où les spectateurs déterminent les chansons interprétées par le duo.

L'exercice bien rodé a été présenté 43 fois au Centre Bell à Montréal. La prestation vancouvéroise sera plus modeste avec six musiciens.

La première partie du spectacle est assurée par le Vancouvérois Alpha Yaya Diallo et son groupe Bafing.

C'est à Diane Tell que revient l'honneur de clore cette 30e édition du festival le 23 juin au Théâtre BMO. Un spectacle intime et acoustique avec guitare et piano. Elle finalise présentement les chansons d'un nouvel album réalisé en partie par Fred Fortin. Elle vient de faire paraître une première chanson de ce nouvel album : On n'jette pas un amour comme ça.

Une rencontre des genres

Depuis quelques années, le festival organise des laboratoires d'exploration musicale de quelques jours qui se concluent par une série de spectacles.

L’ensemble Absinthe de Vancouver, un trio de musique classique, et la chanteuse montréalaise Briga, dont la musique est fortement influencée par les Balkans, sont les invités du festival qui se prêteront au jeu du métissage. Trois spectacles sont prévus : le 20 juin sur la plaza et à l'antenne de Radio-Canada, le 21 juin à l’Alliance française et le 22 juin au Civic Plaza dans le cadre du North Shore Festival.