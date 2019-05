Les militants anti-avortement albertains veulent faire entendre leur voix

Le rendez-vous de jeudi est avant tout pro-vie. Plus de 500 personnes, venues de toute l’Alberta, sont venues prier et tenir des pancartes aux messages clairs.

« L’avortement fait du mal aux femmes », dit l’un d’entre eux. Brianna Gemmel, elle, a dans les mains des photos de foetus et de nouveau-nés. « Moi aussi, j'avais peur. Mon bébé valait le coup », peut-on lire sur son bout de carton.

Originaire de Colombie-Britannique, la jeune femme de 29 ans dit être tombée enceinte à la suite d'un viol, il y a cinq ans.

Suivant les conseils d’un prêtre, Brianna Gemmel a décidé de ne pas avorter. Le bébé a depuis été adopté.

« Mon fils a le droit de vivre, même s’il a été conçu à la suite d'un viol », dit-elle. « Cela vaut toujours la peine de préserver une vie. »

Un rassemblement important et divers

Parmi les rangs pro-vie, on compte beaucoup d’adultes, de tous âges et toutes origines, quelques familles et beaucoup de jeunes.

Plusieurs autobus scolaires ont fait le déplacement avec des élèves venant d’écoles catholiques, notamment de Red Deer et de Leduc.

Ces deux jeunes femmes ont vécu des choses différentes mais ont la même opinion : elles sont contre l'avortement. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

Devant les marches de l’Assemblée législative de l’Alberta, jeudi, se trouve également Alissa Gonis. Cette Albertaine a eu recours à un avortement à l’âge de 19 ans.

« Cela a laissé une blessure dans mon coeur », avoue-t-elle aujourd’hui. « Je vis avec cette culpabilité chaque jour. »

Les droits des femmes

À 3 mètres des pro-vie, derrière des barrières de sécurité, une cinquantaine de militants pro-choix tiennent des pancartes comme « les droits des femmes sont des droits des personnes ».

L’ambiance était calme jusqu’à l’intervention au micro du révérend Dean Dowle et d’autres orateurs anti-avortement. Les deux camps se sont alors répondu entre applaudissements et sifflements.

Étudiante à Edmonton, Danielle Hardy tient dans ses mains un écriteau « L'avortement doit rester légal pour être sécuritaire ». C’est la première fois qu’elle décide de manifester pour une cause.

« Même si l’avortement devient illégal, il y en aura toujours, mais la différence, c’est qu’il ne sera plus médicalement supervisé », estime-t-elle. Elle est triste de voir autant de manifestants réunis, notamment accompagnés d’enfants, pour soutenir le mouvement national pro-vie.

« Il faut que l'avortement reste légal pour être sécuritaire », peut-on lire sur la pancarte de cette étudiante. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

Jason Kenney, pas prêt à rouvrir le dossier

Dans la matinée, le premier ministre albertain, Jason Kenney, n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet.

Il a cependant déjà dit par le passé que son gouvernement n’a aucunement l’intention de rouvrir la question de l’avortement, même si, personnellement, il est contre.

La manifestante pro-vie Alissa Gonis est satisfaite de voir un gouvernement conservateur à nouveau au pouvoir. « J’espère qu’il va reconnaître que la vie est précieuse, de la conception à la mort », a-t-elle ajouté.