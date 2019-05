Une manifestation contre l’usine de traitement des eaux usées à Sainte-Rose-du-Nord

Ils ont profité de la visite d’une trentaine de maires réunis pour le congrès de l'Association des plus beaux villages du Québec pour se faire entendre.

Les manifestants s’inquiètent que la station de traitement des eaux usées nuise au paysage, contamine la nappe phréatique ou dégage des odeurs nauséabondes.

À cause des montagnes, tous les soirs les vents vont aller vers le bas de la vallée et tout le village va sentir cette odeur, même s’il y a des arbres. Si on va dans un endroit stratégique où on n'a pas l’influence de ces vents, on va s’en départir , se justifie le citoyen Jean Drolet.

Le maire de Sainte-Rose-du-Nord, Laurent Thibeault, assure que tous les scénarios ont été analysés pour réduire les impacts. J’ai exigé un étang en béton pour l’enfouir et j’ai exigé un périmètre raisonnable et je compte planter des arbres matures tout autour , ajoute-t-il.

Le maire de Kamouraska, Gilles Michaud, a appuyé Laurent Thibeault, soulignant que dans sa municipalité, les étangs d’épuration sont situés sur ses propres terres et ne dégagent aucune odeur significative.

Association des plus beaux villages

Au même moment, 28 des 40 maires membres de l’Association des plus beaux villages du Québec étaient en visite à Sainte-Rose-du-Nord. Cette rencontre a permis de discuter des enjeux qui les concernent tel que le tourisme.

L’Association souhaite demander une aide financière de 150 000 $ sur trois ans au gouvernement provincial afin d’avoir un meilleur rayonnement.

