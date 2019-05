La FSIN s’oppose aux changements de la loi sur l’accès aux terrains privés

Mercredi, les modifications à la loi concernant l’intrusion sur les propriétés privées ont été soumises en lecture finale à l’Assemblée législative. Désormais, les résidents de la Saskatchewan devront obtenir le consentement des propriétaires pour accéder à un terrain privé.

Ces changements sont jugés inconstitutionnels selon la FSIN, qui représente 74 Premières Nations de la Saskatchewan.

Le chef de la fédération, Bobby Cameron, affirme que les changements prévus par le gouvernement provincial enfreignent les droits des autochtones concernant la chasse et la pêche, des droits garantis par les traités, dit-il. Bobby Cameron envisage la possibilité de porter la cause devant les tribunaux.

Les droits ancestraux dépassent les lois provinciales. C’est une situation qui démontre à nouveau la position du gouvernement envers nos droits. Bobby Cameron, chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan

Pour souligner la prévalence des droits ancestraux, Bobby Cameron rappelle que récemment, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande du gouvernement de la Saskatchewan dans une cause concernant un chasseur autochtone et les questions sur son droit de chasser sur des terres non délimitées et privées.

Le ministre de la Justice de la Saskatchewan, Don Morgan, s'est défendu en affirmant que le projet de loi ne contreviendrait pas aux droits ancestraux, issus de traités. Il assure vouloir poursuivre les discussions avec les membres des Premières Nations avant que la nouvelle législation n'entre officiellement en vigueur.

Avec les informations recueillies par Omayra Issa