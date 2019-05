La pénurie d’enseignants suppléants se fait sentir en Nouvelle-Écosse

La pénurie d'enseignants suppléants est un casse-tête dans les écoles de la Nouvelle-Écosse et a des conséquences sur le moral du personnel, affirme le syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse. Mais déjà, on déploie des efforts pour remédier à la situation.

La situation est à peu près la même partout à travers la province, et même ailleurs au pays, selon Dayna Enguehard, la présidente du chapitre syndical du Cap-Breton. Lorsqu’un enseignant est absent, on manque de remplaçants.

D’autres enseignants sont souvent appelés en renfort, ce qui les contraint à réduire le temps de préparation de leurs propres cours.

Parfois, ce n’est même pas possible. Mme Enguehard donne en exemple une école où quatre professeurs étaient absents, mais où il n’y avait aucun suppléant disponible. Des gestionnaires et des conseillers en orientation ont dû donner le cours, car il n’était pas permis de laisser des enfants seul en classe sans surveillance.

L’une des répercussions, explique Mme Enguehard, est que plusieurs enseignants se sentent coupable de prendre les journées de maladie auxquelles ils ont droit, car ils s’inquiètent du fardeau que cela représente pour leurs collègues.

La pénurie actuelle de suppléants s’explique notamment par le fait qu’un grand nombre de postes d’enseignants à temps plein ont été pourvus dans les dernières années, en raison de plusieurs départs à la retraite. Les suppléants ne sont ensuite pas remplacés à la même vitesse.

Selon le ministère de l’Éducation, un millier d’enseignants a été embauché à temps plein depuis 2016. Nombre d’entre eux étaient jusque là suppléants.

Le Centre régional d'éducation Cap-Breton-Victoria a offert à une centaine de suppléants un poste d’enseignant à temps plein. Selon la porte-parole Michelle MacLeod, il y a de 200 à 300 enseignants disponibles au total, un nombre à la baisse.

Une solution temporaire préconisée a été de rappeler des enseignants retraités. Un changement récent au régime de retraite des enseignants leur permet d’enseigner jusqu’à 100 jours par an, au lieu de 70, pour la présente année scolaire et la prochaine.

La province a également assoupli certaines règles pour faciliter le recrutement d’enseignants provenant de l’extérieur de la Nouvelle-Écosse, et a mis sur pied deux programmes de baccalauréat à temps partiel.

Intérêt pour une formation universitaire en enseignement

Jane Lewis, directrice de la faculté d’enseignement de l’Université du Cap-Breton, croit que l’on observe présentement un retour de balancier, et que la pénurie incite des étudiants à envisager une carrière dans le milieu éducatif.

Elle indique que le baccalauréat en enseignement fait l’objet d’un intérêt renouvelé.

Pendant un certain temps, dit-elle, les programmes à travers la province n’affichaient pas complets. Il y a maintenant plus de demandes que d’étudiants acceptés. Je crois que c’est directement lié au fait que les étudiants savent qu’il y aura un emploi pour eux à la fin de leur baccalauréat et se sentent en confiance , explique Mme Lewis.

L’Université du Cap-Breton est d’ailleurs en pourparlers avec la province pour augmenter le nombre de places dans son programme d’enseignement, qui en compte présentement 40.

D'après le reportage d'Holly Conners, CBC