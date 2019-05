Nouveau point de service à Mississauga pour le Centre francophone de Toronto

Le Centre francophone de Toronto (CFT) offrira ses services à Mississauga, où se trouve une forte concentration de nouveaux arrivants francophones. Ces derniers pourront désormais avoir un meilleur accès au Centre et ainsi mieux réussir leur intégration au pays.

Pour célébrer l'ouverture de ses nouveaux locaux, le CFT invitait ses partenaires et le public à une journée portes ouvertes le jeudi 9 mai.

Le nouveau point de services est en activité depuis cet hiver et déjà de nombreux francophones du coin sont venus se renseigner sur les services offerts, explique Aissa Nauthoo, directrice des Services d'aide juridique, établissement et emploi du CFT.

L’organisme à but non lucratif, dont la plupart des activités se déroulent dans des centres situés au coeur de Toronto, offre aux francophones de la métropole une vaste gamme de services en santé, en petite enfance, en emploi ainsi qu’en soutien juridique. Le Centre francophone de Toronto est surtout une porte d’entrée pour les nouveaux arrivants de langue française, dont la grande partie vient d’Afrique.

Cette clientèle a particulièrement besoin de soutien que ce soit pour se trouver un logement, un emploi ou obtenir un statut d’immigration, affirme Aissa Nauthoo.

Leurs services répondent à des besoins concrets et variés tels que des conseils juridiques, une clinique d’impôt, des ateliers de nutrition destinés aux femmes enceintes, la rédaction d’un CV ou encore l’utilisation de la plateforme Linkedin pour chercher un emploi.

Corine Gnaman, originaire du Ghana et mère de deux enfants, avoue qu'elle se sentait perdue avant de connaître le Centre. Elle dit avoir réussi à se trouver un travail au Conseil scolaire Viamonde grâce à l'aide du Centre francophone de Toronto.

Elle m'a demandé si j'avais un CV. J'ai dit non, j'ai pas de CV. Je viens de passer quatre ans dans un camp de réfugiés, je sais même pas de quoi tu me parles quand tu me parles de CV! Corine Gnaman, bénéficiaire du Centre francophone de Toronto

Le prix des loyers dans le centre de Toronto étant de plus en plus élevé, les nouveaux arrivants ont tendance à davantage s’installer en banlieue de Toronto. Cela expliquerait la présence importante de francophones à Mississauga, selon Florence Ngenzebuhoro, la directrice générale du Centre francophone de Toronto. Elle indique qu'elle-même n'a plus les moyens de vivre au coeur de la métropole.

La directrice des Services d'aide juridique, établissement et emploi du CFT, Aissa Nauthoo, affirme que ce nouveau point de services à Mississauga vient justement rejoindre cette clientèle éloignée.

Les gens sont tellement contents de ne plus avoir à faire trois heures de transport aller-retour pour venir utiliser des services dans le centre-ville de Toronto! Aissa Nauthoo, directrice des Services d'aide juridique, établissement et emploi du CFT

La direction du Centre dit surtout miser sur le centre d'évaluation des besoins des francophones qu'elle a mis sur pied, pour déterminer les services les plus en demande à Mississauga et ailleurs, afin de développer la bonne offre de services.

L’organisme, qui a été fondé en 2004, gère un budget annuel de près de 10 millions de dollars. La majeure partie de son financement provient du gouvernement provincial, à hauteur de 7,5 millions de dollars. La directrice générale du Centre dit craindre d’éventuelles compressions budgétaires même si l’organisme n’a jusqu’ici pas été touché par les récentes annonces du gouvernement Ford.