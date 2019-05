Inondations : canot-boulot-dodo pour la famille Tremblay-Éthier

La crue printanière représente le troisième sinistre en trois ans que la famille doit affronter, ce qui n’est pas évident puisque ces parents de quatre enfants doivent aussi jongler avec le travail et l’école.

Danny Tremblay et Julie Éthier ont dû composer, en seulement quelques mois, avec les inondations de 2017 et un incendie dans leur résidence en 2018. Malgré tout, leurs jeunes enfants semblent garder le sourire, tout en apprenant à être résilients.

Les enfants de la famille Tremblay-Éthier apprennent à surmonter des défis et à devenir plus résilients. Photo : Radio-Canada

Pour la famille Tremblay-Éthier, la navette entre la résidence et l’école est devenue un casse-tête depuis le début des inondations cette année.

La maison familiale sur le boulevard Hurtubise, à Gatineau, n'est accessible qu'en bateau en ce moment.

C'est une logistique compliquée. On part le matin en bateau, on se rend ici, puis on fait un petit bout en pick-up. Après ça, on enlève nos bottes, on met nos souliers, puis on va au travail.

Danny Tremblay, père de famille