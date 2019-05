Le bilan routier s'est alourdi en Abitibi-Témiscamingue

L'an dernier, 359 personnes sont mortes sur les routes de la province. Fait considérable, il s'agit du plus faible bilan des 50 dernières années au Québec.

Pour ce qui est de l'Abitibi-Témiscamingue, le nombre de victimes a été 50 % plus élevé l'an dernier par rapport à l'année précédente. Si de nombreuses régions ont vu le nombre de décès diminuer, ce n'est pas le cas de l'Abitibi-Témiscamingue. La route a fait 21 victimes en 2018 dans la région.

L'Abitibi-Témiscamingue a connu une année difficile et c'est au chapitre des accidents mortels chez les conducteurs qu'a été le plus grand impact. Ce que je peux souhaiter pour la région, c'est qu'il s'agissait d'une année atypique et que dès l'an prochain la situation se rétablisse , a affirmé la présidente et cheffe de la direction à la Société de l'assurance automobile du Québec, Nathalie Tremblay.

Toujours selon la SAAQ, on note une diminution de la moyenne des accidents, entre 2013 à 2017, chez les 0 à 14 ans et les 15 à 24 ans. En revanche, le groupe d'âge des 45 à 54 ans est celui où l'on observe la plus forte hausse du nombre de décès, et ce, pour l'ensemble de la province.

Autre constat, la distraction est devenue le premier facteur de risque sur la route, comme le précise Nathalie Tremblay, de la SAAQ.