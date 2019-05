Le Championnat national de hockey autochtone, plus qu'un événement sportif

C’est la première fois que l’événement au cours duquel 18 équipes masculines et féminines s'affrontent jusqu'à dimanche est tenu au nord du 60e parallèle. Les retombées économiques sont évaluées à plus de 1 million de dollars.

Dans la grande majorité des équipes, les hockeyeurs sont de communautés autochtones éloignées les unes des autres, si bien qu’ils jouent ensemble pour la première fois dans bien des cas.

L’équipe Nord, par exemple, rassemble des joueurs des trois territoires du Nord. L’équipe Porte de l’Est et du Nord (PEN) regroupe des Autochtones des quatre coins du Québec.

« J’ai des Attikameks, j’ai des Innus, j’ai des Algonquins, j’ai des Mohawks, j’ai des Cris, et au niveau du staff coach, je suis Huron-Wendat », affirme Steeve Wadohandik Gros-Louis, entraîneur-chef de l'équipe. « J’ai un Innu avec moi, j’ai un Mohawk avec moi, donc on a quand même une belle diversité. »

Ce dernier explique devoir rapidement miser sur l’émotion pour rassembler les jeunes et créer un bon esprit d’équipe. Le nom, Porte de l’Est et du Nord, provient, explique l’entraîneur, d’un événement historique au cours duquel les Mohawks, fondateurs du championnat, ont défendu la région de l’envahisseur.

Je me sers beaucoup [de cette histoire] parce que je veux que les jeunes s'en servent, que c’est un honneur, une volonté. J’aime dire qu’on est des guerriers et pas seulement des joueurs de hockey. On vient défendre les couleurs, mais on vient défendre notre patrie, et notre patrie c’est vraiment la Porte de l’Est et du Nord.

La plupart des communautés autochtones n’ont pas suffisamment d’athlètes féminines pour former des équipes, si bien que de nombreuses participantes jouent chez elles avec des garçons.

Le championnat revêt une importance toute particulière pour les deux Innues de communautés différentes, Amy-Léa Petiquay et Molly Pinette.

Amy-Léa Petiquay rêve d’évoluer dans le hockey féminin jusqu’aux Jeux olympiques. Molly Pinette de Sept-Îles rêve quant à elle de devenir entraîneuse de la première équipe féminine de sa communauté.

Ce qui me pousse c’est les petites filles de ma communauté qui viennent me voir et me disent: “Ah! J’aimerais ça jouer comme toi!” et leurs parents aussi viennent me parler et me disent tout le temps : “Ah, mes petites filles, elles sont contentes de te voir jouer!” et ça, c’est vraiment ma motivation, d’être un exemple de ma communauté.

Molly Pinette, ailiée, Équipe PEN