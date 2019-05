Le ministère de la Santé veut un Centre mère-enfant avant 2025

Le ministère de la Santé et des Services sociaux demande que l'échéancier de livraison du Centre mère-enfant de Sherbrooke soit revu pour que l'ouverture ait lieu avant 2025.

Radio-Canada Estrie a obtenu copie d’une lettre demandant des changements dans l'appel d'offres lancé en avril dernier. Ce document est signé par Luc Desbiens, le sous-ministre adjoint de la Direction générale des infrastructures, de la logistique, des équipements et de l’approvisionnement (DGILEA), une division du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Dans cette lettre, le sous-ministre demande à la Société québécoise des infrastructures (SQI) de prendre tous les moyens requis pour réduire les délais et de déposer un nouvel échéancier optimisé à la suite de l’embauche des professionnels et du gérant de construction, soit au plus tard d’ici le 13 septembre 2019.

Luc Desbiens y souligne aussi l’importante préoccupation du ministère et du CIUSSS de l’Estrie-CHUS quant au dernier échéancier annoncé par la SQI qui reportait l’ouverture du Centre mère-enfant de 2021 à 2025. Il conclut en affirmant que la volonté du gouvernement du Québec est de réaliser le projet le plus rapidement possible .

En avril dernier, la SQI relançait l’appel d’offres pour la construction du Centre mère-enfant de Sherbrooke. Cette fois, pour éviter des dépassements de coûts de plusieurs millions de dollars comme lors des appels d'offres précédents, la SQI prônait de scinder le projet. Ce sont donc trois appels d’offres qui ont été lancés pour la deuxième phase des travaux évaluée à un peu plus de 149 millions de dollars.

L’annonce de ce report d’échéancier avait fait fortement réagir au cours des derniers mois. Encore la semaine dernière, le député libéral André Fortin a ramené le sujet à l’Assemblée nationale soulignant que la cathédrale Notre-Dame de Paris serait rebâtie avant l’ouverture du Centre mère-enfant de Sherbrooke.

L’annonce de la création du Centre mère-enfant a d'abord été faite en 2004.