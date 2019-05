Ubisoft dévoile le prochain Ghost Recon

Le prochain opus de la série Tom Cancy's Ghost Recon se nommera Breakpoint et sortira le 4 octobre prochain, a annoncé Ubisoft jeudi.

Breakpoint proposera aux joueurs d’une fois de plus incarner un membre des Ghost, une unité d’élite américaine fictive dont la spécialité est de tuer ses ennemis sans être détectée, comme un fantôme.

L’antagoniste principal de cet épisode sera incarné par Jon Bernthal (The Walking Dead, The Punisher). L’acteur prêtera sa voix et son visage au personnage du colonel Cole D. Walker, un ancien membre des Ghost s’étant rebellé pour fonder le groupe de renégats des Wolves.

L’action se déroulera sur une île où se trouve le quartier général d’une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de drones militaires. Les Wolves ayant pris le contrôle de l’entreprise, les Ghost sont appelés en renfort pour rétablir l’ordre.

L’intégralité de l’aventure pourra être jouée seul ou en coopération avec jusqu’à trois autres joueurs.

Le jeu sera lancé sur PlayStation 4, Xbox One et PC.