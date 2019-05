Des saisies de drogues d’une valeur totale de 1,5 M$ en six mois à Thunder Bay

Une collaboration entre plusieurs services de police, lancée il y a six mois pour lutter contre le trafic de drogues et les activités des groupes criminalisés à Thunder Bay et dans le Nord-Ouest de l’Ontario, a permis jusqu’à présent de saisir 1,5 million de dollars de fentanyl, suffisamment pour causer 500 000 surdoses mortelles.

Le projet Disruption est un effort conjoint de la police de Thunder Bay, de la Police provinciale de l’Ontario, du Service de police Nishnawbe-Aski et du Service de police Anichinabé.

Les forces de l’ordre indiquent que 80 membres de gangs confirmés ou présumés ont été arrêtés.

Le projet a été créé en réponse à une augmentation sans précédent du trafic de drogue et de la violence dans notre ville , a déclaré Sylvie Hauth, la chef du Service de police de Thunder Bay, lors d’une conférence de presse.

La chef de la police de Thunder Bay, Sylvie Hauth, a présenté les résultats des six premiers mois du projet Disruption. En plus des drogues, 13 armes à feu et 755 000 $ en espèces ont été saisis. Photo : CBC/Kris Ketonen

Cet afflux d’organisations criminelles associées aux drogues illicites a apporté des armes à feu [et causé] des décès et des souffrances pour nos citoyens, dont beaucoup sont vulnérables et aux prises avec des dépendances. Sylvie Hauth, chef du Service de police de Thunder Bay

Bryan MacKillop, surintendant de la Police provinciale de l’Ontario chargé de la lutte contre le crime organisé, explique que plusieurs gangs du sud de l’Ontario sont présentes à Thunder Bay.

Les trois principaux groupes sont les Galloway Boys, les Ardwick Bloods et les Thorncliff Park Kings.

Les gangs de rue ont évolué et sont devenues des entreprises régionales, si vous voulez , affirme M. MacKillop.

Le surintendant souligne que le problème des gangs touche des collectivités partout en Ontario.

Ce que nous avons, ce sont des groupes du crime organisé qui sont capables de tirer profit des réseaux de distribution et d’acheminer ces marchandises ou ces produits dans les collectivités, et cela essentiellement tue des gens. Bryan MacKillop, surintendant de la Police provinciale de l’Ontario chargé de la lutte contre le crime organisé

Un partenariat nécessaire

Thunder Bay est une cible pour les groupes criminels, car la ville est une plaque tournante régionale. Elle permet l’accès à d’autres collectivités dans le Nord-Ouest, explique M. MacKillop.

M. Hauth admet qu’il s’agit d’un problème difficile à résoudre et indique que l’effort policier conjoint se poursuivra.

De toute évidence, la Police provinciale de l’Ontario a une plus grande organisation, beaucoup plus de ressources, et c’est une bonne chose que nous pouvons actuellement puiser dans ces ressources , ajoute-t-elle. Pour nous, et pour les petits organismes, c’est un peu difficile.

Notre unité n’est pas si grosse, donc nous ne pouvons pas vraiment faire ce genre de travail sans l’aide d’autres services. Sylvie Hauth, chef du Service de police de Thunder Bay

Les membres des communautés touchées peuvent également jouer un rôle important, croit M. MacKillop.