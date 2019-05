Perquisition dans une résidence de la rue Réal-Caouette à Rouyn-Noranda

La perquisition a permis le démantèlement d'une installation de production de cannabis illicite.

Une perquisition a été réalisée dans une résidence de la rue Réal-Caouette. Photo : gracieuseté

Érick Gélinas, 37 ans, de Rouyn-Noranda, a été arrêté sur les lieux. Il a comparu du palais de justice de Rouyn-Noranda jeudi matin.

La division des enquêtes sur les crimes majeurs, en plus des policiers de la division de Rouyn-Noranda, se sont présentés dans une résidence de la rue Réal-Caouette dans le but de perquisitionner, parce que nous avions amorcé une enquête à la suite d'information reçue du public à l'effet qu'à cet endroit-là, il y avait une production de cannabis illicite , explique Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Nous avons perquisitionné et saisi près de 10 kilos de cannabis en vrac - et ça, c'est vraiment une grosse quantité de cannabis illicite - en plus de tout le matériel nécessaire pour la production , ajoute Hugues Beaulieu.

15 000 $ en devises canadiennes et deux armes à feu chargées ont aussi été saisis sur les lieux.

L'homme fait notamment face à des accusations de culture de cannabis, de possession en vue de la distribution et de possession de matériel servant à la production.